Με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, είπε ο πρωθυπουργός

Η εισήγηση του πρωθυπουργού στους αγρότες: Τις εξελίξεις διαμορφώνουν οι παρόντες, όχι οι απόντες

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Eurokinissi
Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, είπε ο πρωθυπουργός στη συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών, στέλνοντας μήνυμα προς εκείνους που επέλεξαν να μην προσέλθουν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Είμαστε εδώ να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν και πως οι λύσεις που έχουν δοθεί θα εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, τόνισε ο πρωθυπουργός στην εισήγησή του.

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκονται συνολικά 25 εκπρόσωποι από 14 μπλόκα και οργανώσεις, αντιπροσωπευτικά από όλη τη χώρα, ενώ περιλαμβάνονται και ορισμένοι που συμμετείχαν το προηγούμενο διάστημα στο μέτωπο του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου.

Από πλευράς κυβέρνησης στη συνάντηση συμμετέχουν οι:

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Χρήστος Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σπύρος Πρωτοψάλτης, ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αντώνης Φιλιππής, ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων
Αργυρώ Ζέρβα, ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών
Ανδρέας Λυκουρέντζος, Πρόεδρος ΕΛΓΑ

Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Ολόκληρη η εισήγηση του πρωθυπουργού

Καταρχάς, καλή χρονιά και καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας.

Νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας.

Και νομίζω να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις.

Άρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη. Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει.

Αγρότες Μέγαρο Μαξίμου συνάντηση

Η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πηγή: Eurokinissi
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)Eurokinissi
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)Eurokinissi
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ-ΑΓΡΟΤΕΣ

Από τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες

INTIME NEWS

