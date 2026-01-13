Έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες, σε λίγο η συνάντηση με Μητσοτάκη

Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η συνάντηση του πρωθυπουργού με επιτροπή αγροτών

Η επιτροπή των αγροτών έξω από το Μεγάρο Μαξίμου

Η επιτροπή των αγροτών έξω από το Μεγάρο Μαξίμου

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασαν λίγο πριν τις 14:30 οι αγρότες για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών που θα συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προέρχονται από συνολικά 14 μπλόκα και οργανώσεις, αντιπροσωπευτικά από όλη τη χώρα, ενώ περιλαμβάνονται και ορισμένοι που συμμετείχαν το προηγούμενο διάστημα στο μέτωπο του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου.

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκονται οι:

  1. Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης
  2. Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας
  3. Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας
  4. Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας
  5. Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου
  6. Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου
  7. Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας
  8. Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας
  9. Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας
  10. Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων
  11. Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου
  12. Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου
  13. Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας
  14. Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας
  15. Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες
  16. Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες
  17. Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας
  18. Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου
  19. Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου
  20. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας
  21. Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών
  22. Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου
  23. Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.
  24. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης
  25. Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Από την πλευρά τους, οι αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στη συνάντηση, μετά την ολοκλήρωση συσκέψεων στα μπλόκα της Νίκαιας, των Μαλγάρων και της Καρδίτσας.

Όπως αναφέρουν, η απόφαση ελήφθη λόγω διαφωνιών για τη σύνθεση των επιτροπών εκπροσώπησης, ενώ προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Αποκλεισμοί δρόμων την ώρα της συνάντησης

Οι αγρότες που δεν θα συμμετάσχουν στη σημερινή σύσκεψη αναμένεται να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς δρόμων την ώρα της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζο Μαρούδα οι αγρότες θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς σε κεντρικούς και παρακαμπτήριους οδικούς άξονες.

