Ποιοι εκπρόσωποι αγροτών θα συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις 15:00
Συνολικά 25 εκπρόσωποι μπλόκων και οργανώσεων αγροτών από όλη τη χώρα αναμένεται να παραβρεθούν στις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Οι εκπρόσωποι αυτοί προέρχονται από συνολικά 14 μπλόκα και οργανώσεις, αντιπροσωπευτικά από όλη τη χώρα, ενώ περιλαμβάνονται και ορισμένοι που συμμετείχαν το προηγούμενο διάστημα στο μέτωπο του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα βρίσκονται οι:

  1. Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης
  2. Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας
  3. Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας
  4. Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας
  5. Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου
  6. Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου
  7. Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας
  8. Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας
  9. Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας
  10. Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων
  11. Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου
  12. Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου
  13. Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας
  14. Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας
  15. Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες
  16. Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες
  17. Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας
  18. Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου
  19. Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου
  20. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας
  21. Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών
  22. Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου
  23. Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.
  24. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης
  25. Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Ποιοι αρνήθηκαν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Από την πλευρά τους, οι αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στη συνάντηση, μετά την ολοκλήρωση συσκέψεων στα μπλόκα της Νίκαιας, των Μαλγάρων και της Καρδίτσας. Όπως αναφέρουν, η απόφαση ελήφθη λόγω διαφωνιών για τη σύνθεση των επιτροπών εκπροσώπησης, ενώ προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Η ένταση προκλήθηκε όταν η κυβέρνηση ζήτησε να κατατεθούν δύο διακριτές συνθέσεις εκπροσώπων, έως 20 άτομα η καθεμία, αντί της πρότασης της Πανελλαδικής για μία 25μελή επιτροπή αγροτών και μία 10μελή επιτροπή κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές «το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25. Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές», επισημαίνουν ακόμη οι κυβερνητικές πηγές.

Οι αγρότες εκτιμούν ότι υπό τις συνθήκες αυτές δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και καταγγέλλουν κυβερνητικούς χειρισμούς που, κατά την άποψή τους, οδηγούν σε διάσπαση του αγροτικού μετώπου.

Ο πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε πως την ώρα που στο Μέγαρο Μαξίμου θα διεξάγεται η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους 18 μπλόκων, εκείνοι θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, προχωρώντας σε νέο κλείσιμο των δρόμων.

Επίσης υποστήριξε ότι εάν η κυβέρνηση δεχτεί τις δύο επιτροπές τους που αποτελούνται από 25 αγρότες και 10 κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους τότε θα μεταβούν ακόμα και αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Νωρίτερα, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι «είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι οποίοι είναι αυτοί που πυρπολούν αυτοί που δεν έρχονται στο διάλογο για μία ακόμη φορά». Και συνέχισε: «Στο τέλος της ημέρας αυτός ο οποίος δεν έρχεται να συζητήσει αυτά τα οποία ζητάει φαίνεται ότι δεν έχει πάρα πολλά επιχειρήματα». «Έχουμε εξαντλήσει ίσως και στη νιοστή τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας σε πράξεις που για να συνεννοηθούμε το κλείσιμο των δρόμων είναι μία παράνομη πράξη», τόνισε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης.

