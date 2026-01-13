Ζευς: Πώς οργανώθηκαν οι αγρότες μετά από φυσική καταστροφή - Το παράδειγμα της Πιερίας

Πώς λειτουργέι ο συνεταιρισμός «Ζεύς» στην Πιερία που δημιουργήθηκε το 1997 - Τα ωφέλη για τουυς αγρότες

Newsbomb

Ζευς: Πώς οργανώθηκαν οι αγρότες μετά από φυσική καταστροφή - Το παράδειγμα της Πιερίας

Φωτογραφία αρχείου

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το παράδειγμα του αγροτικού συνεταιρισμού «Ζευς» που δραστηριοποιείται στην Πιερία, περιέγραψε ο Ζήσης Μανώσης, ένας εκ των δεκάδων παραγωγών που συνασπίζονται γύρω από την ανώνυμη εταιρία.

Ο κ. Μανώσης, μίλησε το πρωί της Δευτέρας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και ανέλυσε αυτό που ξεκίνησε ο πατέρας του, Δημήτρης Μανώσης, πριν από 33 χρόνια, όταν μαζί και με άλλους καλλιεργητές βρέθηκαν αντιμέτωποι μπροστά σε μια κρίση, βλέποντας τα καπνά που καλλιεργούσαν να οδεύουν προς την κατάργηση.

Ήταν τότε που έκατσαν κάτω όλοι μαζί και είπαν 'πάμε να τολμήσουμε και να συνεργαστούμε'. «Η Ζευς είναι ανώνυμος εταιρία. Δημιούργησε το 1997 την πρώτη αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών. Άρα, σαν εταιρία συνδυάζουμε το συνεταιριστικό, μέσω της ομάδας και φυσικά, μετά, μέσω της Α.Ε. την ταχύτητα στις λήψεις αποφάσεων, χωρίς να κωλυσιεργούμε, όπως πολλές φορές γινόταν από διάφορους αγροτικούς συνεταιρισμούς στην Ελλάδα, κυρίως τη δεκαετία του '80», αναφέρει αρχικά ο Ζήσης Μανώσης, μιλώντας για τη Ζευς.

«Και όχι μόνο έχουμε μια ομάδα παραγωγών που αριθμεί τα 50 μέλη, αλλά πολλοί από αυτούς τους παραγωγούς είναι και μέτοχοι της εταιρίας. Άρα είναι μία ανώνυμος, πολυμετοχική εταιρία. Έχουμε περίπου 3.000 στρέμματα ακτινίδια πράσινα, 500 στρέμματα περίπου κιτρινόσαρκα ακτινίδια και 1.200 στρέμματα επιτραπέζια σταφύλια και 350 στρέμματα βερίκοκα», συμπληρώνει.

Σχετικά με τις επιδοτήσεις, ο κ. Μανώσης υπογράμμισε ότι «οι καλλιέργειες, σαν καλλιέργειες δεν επιδοτούνται. Δεν είναι αυτοσκοπός. Όποιες ενισχύσεις έχει η εταιρία, τις έχει μέσω της ομάδας παραγωγών που προβλέπονται από τον κανονισμό 2200 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά υπάρχουν και κάποιες φοροελαφρύνσεις που θεσμοθετήθηκαν πριν από μερικά χρόνια από την τωρινή κυβέρνηση».

Αμοιβή με βάση αντικειμενικά κριτήρια

Στη συνέχεια, ο κ. Μανώσης εξήγησε ότι «η αμοιβή των παραγωγών γίνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια ποιότητας και ποσότητας που παράγει κάθε παραγωγός και όχι μόνο ο κάθε παραγωγός, το κάθε αγροτεμάχιο. Δηλαδή, ένας παραγωγός μπορεί να έχει 4-5 αγροτεμάχια ακτινιδίων και να πάρει 4-5 διαφορετικές τιμές, διότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές στο κάθε αγροτεμάχιο. Και αυτές οι αμοιβές που δίνονται στους παραγωγούς είναι διαφανείς και γίνονται με κριτήρια αντικειμενικά».

Επιπλέον σημείωσε ότι «η εταιρία μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει ποτέ μερίσματα, διότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχουν αποφασίσει αυτά τα μερίσματα να επενδύονται στη δουλειά κάθε χρόνο. Εξ ου και κάνουμε επενδύσεις κάθε χρόνο, τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αφορούν σε μάρκετινγκ, σε μηχανολογικό εξοπλισμό, σε συστήματα ποιότητας».

Πώς λειτουργεί η Ζευς

Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συνεταιρισμού και τη στήριξη που παρέχει στους παραγωγούς, ο κ. Μανώσης ανέφερε: «Η εταιρία η δική μας δεν κάνει μόνο την πώληση, κάνει και τον προγραμματισμό της παραγωγής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι βασικό να ξεχωρίζουμε τις δουλειές μας. Η δουλειά της Ζευς είναι να προγραμματίζει το τι και πώς θα καλλιεργηθεί και η δουλειά του παραγωγού είναι να καλλιεργήσει για λογαριασμό της Ζευς τα προϊόντα. Και εμείς του παρέχουμε υπηρεσίες από την αρχή μέχρι το τέλος. Για παράδειγμα το 2000 αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την καλλιέργεια των σταφυλιών. Επειδή βλέπαμε ήδη από τότε ότι ο καπνός πήγαινε σε φθίνουσα πορεία, αποφασίσαμε να ποντάρουμε στην καλλιέργεια των σταφυλιών. Εκεί μαζέψαμε τους πρώτους 50 παραγωγούς, τους εξηγήσαμε το πλάνο και τους δώσαμε τεχνική στήριξη από την αρχή της φυτείας, μέχρι και το τελικό στάδιο της καλλιέργειας».

Και πρόσθεσε: «Η εταιρία σου παρέχει τη στήριξη, σου υπόσχεται τη διάθεση των προϊόντων και φυσικά στο τέλος της χρονιάς γίνεται ο απολογισμός. Δυστυχώς, στην Ελλάδα ο θεσμός των ομάδων παραγωγών θα έλεγα ότι αν δεν έχει αποτύχει, ατονεί. Μέχρι σήμερα, περίπου το 11% των προϊόντων πωλούνται μέσω ομάδων παραγωγών στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη αυτό το ποσοστό ανέρχεται περίπου στο 50%. Γιατί δεν υπάρχει νοοτροπία, δεν υπάρχει επιχειρηματική κουλτούρα, υπάρχει ένα χαμηλό επίπεδο των αγροτών και φυσικά πολλές φορές οι αγρότες κοιτάζουν περισσότερο το σήμερα και λιγότερο το αύριο».

Πώς δημιουργήθηκε ο συνεταιρισμός

Μιλώντας για το πώς δημιουργήθηκε ο συνεταιρισμός, ο Ζήσης Μανώσης σημείωσε ότι ήταν μια ιδέα που «ήρθε στον πατέρα μου, τον Δημήτρη Μανώση, το 1991, με αφορμή μια μεγάλη κρίση που πέρασε τότε παγκοσμίως η καλλιέργεια της ακτινιδιάς. Ήταν τότε που είχαν μείνει όλοι απλήρωτοι. Και τότε το '91, μαζί με 99 άλλους παραγωγούς αποφάσισαν να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους. Δημιούργησαν αυτή την εταιρία και σιγά-σιγά, χρόνο με τον χρόνο, φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Η νοοτροπία της εταιρίας ήταν να παράγουμε προϊόντα ποιοτικά και να στηριχθούμε κυρίως στις εξαγωγές. Γιατί από τότε διαφαινόταν ότι το μέλλον της γεωργίας ήταν προς τις εξαγωγές».

Και συμπλήρωσε: «Κάποτε, προ κρίσεως, στην Ελλάδα πουλούσαμε περίπου το 4-5%, μετά την κρίση αυτό το ποσοστό εξαϋλώθηκε. Κάνουμε μόνο εξαγωγή, γιατί για εμάς είναι πιο προσοδοφόρα η εξαγωγή των προϊόντων, η πώληση στο εξωτερικό, παρά στην Ελλάδα. Γιατί εκτός Ευρώπης, το ποιοτικό ακτινίδιο και σταφύλι που πουλάμε εμείς εκτιμάται περισσότερο. Πολλές φορές στην Ελλάδα μιλάμε μόνο για τιμή και τίποτα άλλο. Για εμάς δεν είναι μόνο η τιμή, είναι και κάτι άλλο που μπορεί να έχει το προϊόν μας. Είναι η ποιότητα, είναι οι υπηρεσίες, είναι η συμβολή της εταιρίας στην προστασία του περιβάλλοντος, είναι πολλά άλλα».

«Δεν μας φοβίζει η Mercosur»

Σε ερώτημα σχετικά με τη Mercosur και αν η συμφωνία αυτή τους φοβίζει, ο ίδιος απάντησε: «Όχι, δεν μας φοβίζει. Δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στη δική μας εταιρία. Ίσα-ίσα θα βοηθήσει περισσότερο στις εξαγωγές μας. Όλες οι χώρες, είναι χώρες που τα τελευταία χρόνια εμείς έχουμε ήδη στοχεύσει, έχουμε ήδη διεισδύσει σε πολλές από αυτές και θα διευκολύνει πάρα πολύ τις εξαγωγές μας, γιατί θα μειωθεί το κόστος των προϊόντων μας. Εδώ και δύο χρόνια εμείς προσπαθούμε να δραστηριοποιηθούμε και εκτός νομού Πιερίας, γιατί θέλουμε να προωθήσουμε την καλλιέργεια των κιτρινόσαρκων ακτινιδίων και αρχίζουμε και γυρνάμε ανά την Ελλάδα για να βρούμε καλλιεργητές, οι οποίοι θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν αυτά τα ακτινίδια, εφόσον οι κλιματολογικές συνθήκες το επιτρέπουν».

Τέλος, μιλώντας για τις τιμές και τις συμφωνίες για αυτές εκ των προτέρων, ο Ζήσης Μανώσης ανέφερε: «Στα νωπά φρούτα είναι σχεδόν αδύνατον να προβλέψεις τιμή. Και η Ζευς και οι συνεταιρισμοί πληρώνουν τους παραγωγούς απολογιστικά στο τέλος της χρονιάς. Πρέπει να καταλάβετε ότι είναι προϊόντα που πωλούνται σε ένα διάστημα έξι μηνών. Το πώς θα πάει η τιμή του προϊόντος, μήνα με τον μήνα, δεν είναι προβλέψιμο σε καμία περίπτωση. Άρα, είναι πολύ βασικό, όταν γίνονται τέτοια σχήματα, όπως η Ζευς, να υπάρχει η αμοιβαία εμπιστοσύνη και, κυρίως, η εμπιστοσύνη των παραγωγών προς αυτές τις οργανώσεις, οι οποίες θα κάνουν το μέγιστο δυνατόν για να πουληθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το προϊόν και στο τέλος της χρονιάς θα πάρουν μια τιμή.

Το να συζητάμε και να λέμε 'πες μου σήμερα στο καφενείο πόσο θα μου πληρώσει το ακτινίδιο' είναι τακτική η οποία μπορεί να επιφέρει μόνο ζημιές, γιατί σημαίνει ότι πρέπει να μαντέψεις και δεν είναι δυνατόν να μαντέψεις τι θα γίνει στην αγορά».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεσολόγγι: Χειροπέδες σε 11χρονο και 15χρονο - Έκλεψαν μοτοποδήλατο για τα ανταλλακτικά

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι εκπρόσωποι αγροτών θα συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις 15:00

13:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε τέσσερις διακινητές μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη – Μετέφεραν 26 αλλοδαπούς

13:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Εντός Ύλης -Γιάννης Βαφειαδάκης: Ο ρόλος των φροντιστηρίων και το μέλλον της εκπαίδευσης στην Ελλάδα

12:58ΚΟΣΜΟΣ

ΝYT: Με καμουφλαρισμένο αεροσκάφος το πρώτο πλήγμα των ΗΠΑ σε «ναρκοπλοίο» στη Βενεζουέλα – «Έγκλημα πολέμου»

12:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 2,6% τον Δεκέμβριο - Τα τρόφιμα πίσω από τη νέα άνοδο

12:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ανέβηκαν οι τόνοι στον Άρειο Πάγο για τη δίκη του Κορκονέα - Ζήτησε τη διατήρηση της ποινής της ισόβιας κάθειρξης ο αντιεισαγγελέας

12:51ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Νορβηγία σκάβει το βαθύτερο οδικό τούνελ στον κόσμο 400 μέτρα κάτω από τη θάλασσα

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Iρανός αξιωματούχος στο Reuters: Πάνω από 2000 οι νεκροί στις διαδηλώσεις - «Το θεοκρατικό καθεστώς ζει τις τελευταίες ημέρες του» λέει ο Μερτς

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Ζευς: Πώς οργανώθηκαν οι αγρότες μετά από μία φυσική καταστροφή - Το παράδειγμα της Πιερίας

12:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόωρο «αντίο» στην Αδελαΐδα - Ήττα από Βούκιτς

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση drone σε δύο ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μαγεύει το χειμωνιάτικο τοπίο στο οροπέδιο Λασιθίου

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Novartis: Ένοχοι οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες Κελέση - Σαράφης, αποφάσισε το δικαστήριο

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Επιστρέφουν τα μπλόκα αγροτών σε Καλπάκι και λιμάνι Ηγουμενίτσας

12:17ΥΓΕΙΑ

ΕΠΑΨΥ: Διοργανώνει συζήτηση για το μέλλον της κοινοτικής ψυχιατρικής σε Ευρώπη και Ελλάδα

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Καβγάς αγροτών «στον αέρα» - Τσιλιάς σε Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από τον Περισσό» - «Κάποιοι πρόθυμοι από τα μπλόκα εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους»

12:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο Τούρκους και μία Γαλλίδα για ναρκωτικά

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση του 25χρονου Γιώργου στο Μαρούσι

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εννέα θάνατοι νεογέννητων σε μαιευτήριο της Σιβηρίας σε έναν μήνα - Ποινική έρευνα από τις αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο ηλικιωμένος άνδρας που έκανε συναλλαγή με τη 16χρονη - Τι ισχυρίστηκε στις Αρχές

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση drone σε δύο ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Iρανός αξιωματούχος στο Reuters: Πάνω από 2000 οι νεκροί στις διαδηλώσεις - «Το θεοκρατικό καθεστώς ζει τις τελευταίες ημέρες του» λέει ο Μερτς

07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

11:22ΚΑΙΡΟΣ

«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Ο υπαινιγμός Τσατραφύλλια και το μήνυμα Μαρουσάκη

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,4% η ΝΔ – Σε ποια ποσοστά κινούνται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

10:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Πήγε στη Γερμανία για να βρει τον άγνωστο αδελφό της; Η οικογενειακή ιστορία πίσω από την 16χρονη

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Καβγάς αγροτών «στον αέρα» - Τσιλιάς σε Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από τον Περισσό» - «Κάποιοι πρόθυμοι από τα μπλόκα εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους»

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι εκπρόσωποι αγροτών θα συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις 15:00

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Κλείσιμο των δρόμων σε όλη την Ελλάδα την ώρα της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου»

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Novartis: Ένοχοι οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες Κελέση - Σαράφης, αποφάσισε το δικαστήριο

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος πληρώνει τις ζημιές μετά από πτώσεις δέντρων, καταρρεύσεις τοίχων και ζημιές σε λακκούβες - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

12:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ανέβηκαν οι τόνοι στον Άρειο Πάγο για τη δίκη του Κορκονέα - Ζήτησε τη διατήρηση της ποινής της ισόβιας κάθειρξης ο αντιεισαγγελέας

09:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η κόρη της και δεν το ήξερε κανείς

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ