Κοντογεώργης για αγρότες: Θα συζητήσουμε με όσους το επιθυμούν

Για τη συνάντηση που θα έχει ο πρωθυπουργός με τους αγρότες το μεσημέρι μίλησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργη.

«Φαίνεται να επικρατούν κομματικές σκοπιμότητες πίσω από την άρνηση κάποιων λίγων να προσέλθουν στις συναντήσεις που είχαν προγραμματιστεί», είπε στον «Αθήνα 9,84» ο Θανάσης Κοντογεώργης.

Θυμίζοντας δε ότι από την πρώτη στιγμή που ξέσπασαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις και αναγνωρίζοντας ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά (το 2025) για τον αγροτικό κόσμο, «υπήρξε ένα πνεύμα ήπιας διαχείρισης και ανοχής, προκειμένου να υπάρξει συνεργασία σε οποιοδήποτε επίπεδο, ακόμη και στο επίπεδο του πρωθυπουργού ώστε να δοθούν λύσεις σε κάποια ζητήματα. Η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε σε αρκετά από τα αιτήματα των αγροτών, έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις και εμείς θεωρούσαμε ότι μετά από όλα αυτά δεν υπήρχε λογική να συνεχίζονται κινητοποιήσεις από την πλευρά κάποιων αγροτών».

Παράλληλα τόνισε ότι η κυβέρνηση δέχθηκε να γίνουν δύο συναντήσεις επειδή οι αγρότες δεν τα έβρισκαν μεταξύ τους και δέχθηκαν έναν συγκεκριμένο αριθμό στο τέλος. «Δεν μπορούσε να γίνει δεκτό να είναι 35 άτομα σε μια συνάντηση. Χρεώνονται την αναβολή της συνάντησης», υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

«Παρά ταύτα στις 3 μ.μ. θα συναντήσουμε με τον πρωθυπουργό εκπροσώπους αγροτικών φορέων», ανέφερε ο Θανάσης Κοντογεώργης. Και συνέχισε: «Η πόρτα του πρωθυπουργού και όλων μας στην κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στο σύνολο του αγροτικού κόσμου».

«Όταν δύο φορές απευθύνει πρόσκληση ο πρωθυπουργός και υπάρχει άρνηση από συγκεκριμένους ανθρώπους, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια. Επομένως θα συζητήσουμε με αυτούς που το επιθυμούν», σημείωσε ο Θανάσης Κοντογεώργης.

Παράλληλα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έστειλε το μήνυμα ότι «δεν μπορεί να συνεχίζεται η διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής λειτουργίας της χώρας».

Για την επόμενη ημέρα παρατήρησε: «Εμείς, όπως και κάθε κράτος (της Ευρωπαϊκής Ένωσης) έχουμε υποχρέωση εντός του 2026, και ίσως του 2027, να διαμορφώσουμε ένα εθνικό πλάνο που θα αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή». Εξ άλλου, «ο πυλώνας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θα είναι σημαντικός, όπως και τα προγράμματα ανταγωνιστικότητας που ενώνονται σε ένα υπερταμείο», κατέληξε για το συγκεκριμένο θέμα.

«Αυτοί που εργαλειοποίησαν την υπόθεση των Τεμπών είναι οι πρώτοι που στρέφονται εναντίον της Καρυστιανού»

Αναφορικά με το κόμμα που πρόκειται να ανακοινώσει η Μαρία Καρυστιανού ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργός τόνισε ότι «όταν προσδιορίσει με σαφήνεια τις προτάσεις και το πλαίσιο, τότε θα υπάρξει πολιτική συζήτηση, κριτική και αντιπαράθεση αν χρειαστεί. Θα τα δούμε όλα τότε».

«Όλοι εκείνοι που είχαν επενδύσει στην τοξικότητα και την εργαλειοποίηση της υπόθεσης των Τεμπών, μέσα από την οποία αναδείχθηκε η κυρία Καρυστιανού, τώρα είναι οι πρώτοι που στρέφονται εναντίον της» σχολίασε ο Θανάσης Κοντογεώργης.

Και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει με όρους τοξικότητας, λαϊκισμού, διαιρετικού λόγου. Θα προχωρήσουμε με όρους αισιοδοξίας και ρεαλιστικής πολιτικής για την επόμενη μέρα».

Για τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, «οι πολιτικές μας απευθύνονται σε όλους τους Έλληνες. Ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Ειδικά σε αυτούς τους καιρούς χρειάζεται να κυβερνήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά. Ο λαός θα αποφασίσει και θα κανονίσει τις ισορροπίες», κατέληξε ο Θανάσης Κοντογεώργης.

