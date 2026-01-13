Η Δήμητρα Κατσαφάδου δωρίζει 5 εκατ. στο «Λαϊκό» - Μονάδα ημερήσιας νοσηλείας θα φέρει το όνομά της

Διονυσία Προκόπη

Eurokinissi
ΥΓΕΙΑ
2'
Εγκρίθηκε η δωρεά της Δήμητρας Κατσαφάδου, ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ, προς το Λαϊκό Νοσοκομείο, για την ανακαίνιση και αναβάθμιση νέας Ογκολογικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας.

Τη σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» και της εταιρείας «La Vie En Rose by Dimitra Katsafadou» υπέγραψαν σήμερα οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Υγείας, Κυριάκος Πιερρακάκης και Άδωνις Γεωργιάδης αντίστοιχα, και οι αρμόδιοι υφυπουργοί, Γεώργιος Κώτσηρας και Μάριος Θεμιστοκλέους.

Η σύμβαση προβλέπει την κάλυψη κόστους εκπόνησης μελέτης, εκτέλεσης εργασιών με υλικά και προμήθειας εξοπλισμού για την ανακαίνιση και αναβάθμιση νέας Ογκολογικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας του «Λαϊκού» και λοιπών βοηθητικών χώρων.

Το κτήριο όπου θα υλοποιηθεί το έργο, βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και θα φέρει το όνομα «Δήμητρα-Μαρία Κατσαφάδου».

Όπως αναφέρεται στη σύμβαση, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια, το ύψος της δωρεάς ανέρχεται συνολικά έως το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €).

Ακόμη μία δωρεά €840.000 από τη La Vie Marketing

Σήμερα, επίσης, εγκρίθηκε μία ακόμη σύμβαση δωρεάς με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ύψους 840.000 ευρώ, μεταξύ του γενικού ογκολογικού νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και της εταιρείας «La Vie Marketing Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» με διαχειριστή τον κ. Νικόλαο Μαλακοδήμο, νόμιμο εκπρόσωπο και της «La Vie En Rose by Dimitra Katsafadou Α.Ε.». Το αντικείμενο της δωρεάς αφορά σε ιατροτεχνολογικό και λοιπό εξοπλισμό και την εκτέλεση εργασιών για την κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου. Πριν από μερικές ημέρες, μάλιστα, στις 09/01/2026 δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια και η σύμβαση δωρεάς ύψους 148.070 ευρώ, της ίδιας εταιρείας με το νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων» για την προμήθεια συστημάτων ακτινοπροστασίας.

Τη στήριξη της Δήμητρας Κατσαφάδου στο ΕΣΥ έχει εξάρει δημόσια, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό είχε δηλώσει στο Action 24: «Δέχτηκα κριτική γιατί διαφήμισα μια εταιρεία για κρέμες, τη La Vie en Rose της κυρίας Κατσαφάδου. Για ποιον λόγο το έκανα όμως; Πέρα από το ότι είναι πολύ καλές κρέμες και τις συστήνω, έχω συγκινηθεί και με αυτή την οικογένεια για τον εξής λόγο: Έρχεται μια μέρα στο γραφείο μου ο κ. Μαλακοδήμος και μου λέει: Εμείς τα έχουμε πάει εξαιρετικά καλά και θέλουμε να κάνουμε δωρεές στο ΕΣΥ. Ας έρθουν και άλλοι να κάνουν τέτοιες δωρεές να τους διαφημίσω. Εκατό φορές θα την διαφημίσω και σε αυτή τη χώρα πρέπει να αναγνωρίζουμε το καλό».

