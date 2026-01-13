Θρίλερ στον Πύργο: Επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι και μετά προσπάθησε να αυτοκτονήσει

Τον απόλυτο εφιάλτη μέσα στο ίδιο της το σπίτι έζησε μια γυναίκα στον Πύργο, όταν ο σύζυγός της επιχείρησε να την σκοτώσει με μαχαίρι.

Σύμφωνα με το patrisnews, όλα εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης (13/1), όταν έπειτα από καβγά του ζευγαριού, ο 50χρονος, όντας σε κατάσταση αμόκ, απείλησε τη σύζυγό του με μαχαίρι και επιχείρησε να την σκοτώσει.

Ο δράστης άρπαξε ενα μαχαίρι από την κουζίνα και επιτέθηκε στη σύζυγό του, τραυματίζοντάς την στον λαιμό. Σοκαρισμένη η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του και κλειδώθηκε στην κρεβατοκάμαρα, όπου κάλεσε το «100».

Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί του ΑΤ Πύργου εισέβαλαν στο σπίτι και ήρθαν αντιμέτωποι με τον 50χρονο, ο οποίος απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του με το μαχαίρι.

Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν επί 45 λεπτά με διαπραγματεύσεις να τον πείσουν να αφήσει το μαχαίρι. Αφού κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο τμήμα.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιων του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογειακή βία.

Ζήτησε και ελαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Ως τότε, κρατείται στην ΔΑ Ηλείας.

