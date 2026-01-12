Νύχτα τρόμου στη Μυτιλήνη: Άνδρας έβγαλε μαχαίρι και κυνηγούσε περαστικούς

Στιγμές τρόμου βίωσαν κάτοικοι της Μυτιλήνης στην περιοχή Γέρα, καθώς ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι και απειλούσε περαστικούς μετά από καβγά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας ενεπλάκη σε καβγά με άλλους κατοίκους της περιοχής και στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι, εξαπολύοντας απειλές ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ισπανίας θέτοντας υπό έλεγχο την κατάσταση και προχωρώντας στη σύλληψη του εμπλεκόμενου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το μαχαίρι κατασχέθηκε.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Γέρας.