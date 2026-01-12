Νύχτα τρόμου στη Μυτιλήνη: Άνδρας έβγαλε μαχαίρι και κυνηγούσε περαστικούς
Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε τον άνδρα
Στιγμές τρόμου βίωσαν κάτοικοι της Μυτιλήνης στην περιοχή Γέρα, καθώς ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι και απειλούσε περαστικούς μετά από καβγά.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας ενεπλάκη σε καβγά με άλλους κατοίκους της περιοχής και στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι, εξαπολύοντας απειλές ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Άμεση ήταν η αντίδραση της Ισπανίας θέτοντας υπό έλεγχο την κατάσταση και προχωρώντας στη σύλληψη του εμπλεκόμενου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το μαχαίρι κατασχέθηκε.
Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Γέρας.
