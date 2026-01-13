Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις: 372 λιγότεροι Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι βαθμοί των άλλων Κλάδων
Η μείωση έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου 5265/2026 («Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή»)
Με τις πρόσφατες έκτακτες κρίσεις των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, έτους 2026, μειώνεται κατά 372 ο συνολικός αριθμός των Αξιωματικών βαθμού Συνταγματάρχη και αντίστοιχων των άλλων Κλάδων.
Η μείωση έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου 5265/2026 («Χάρτης
Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή»), με στόχο την
εκλογίκευση της αντιστοιχίας βαθμού - καθηκόντων και τη σταδιακή εξάλειψη
του φαινομένου της ανεστραμμένης πυραμίδας.
Στον βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχων των τριών Κλάδων παρέμεινε
μεγάλος αριθμός Υγειονομικών (Ιατροί και Νοσηλευτές), προκειμένου να
συνεχιστεί η παροχή υπηρεσιών Υγείας υψηλού επιπέδου στα μέλη της
Στρατιωτικής Οικογένειας, καθώς και στην ελληνική κοινωνία, σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης.