Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις: 372 λιγότεροι Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι βαθμοί των άλλων Κλάδων

Με τις πρόσφατες έκτακτες κρίσεις των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, έτους 2026, μειώνεται κατά 372 ο συνολικός αριθμός των Αξιωματικών βαθμού Συνταγματάρχη και αντίστοιχων των άλλων Κλάδων.

Η μείωση έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου 5265/2026 («Χάρτης

Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή»), με στόχο την

εκλογίκευση της αντιστοιχίας βαθμού - καθηκόντων και τη σταδιακή εξάλειψη

του φαινομένου της ανεστραμμένης πυραμίδας.

Στον βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχων των τριών Κλάδων παρέμεινε

μεγάλος αριθμός Υγειονομικών (Ιατροί και Νοσηλευτές), προκειμένου να

συνεχιστεί η παροχή υπηρεσιών Υγείας υψηλού επιπέδου στα μέλη της

Στρατιωτικής Οικογένειας, καθώς και στην ελληνική κοινωνία, σε περιπτώσεις

έκτακτης ανάγκης.

