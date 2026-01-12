Νίκος Δένδιας: «Ο Κένταυρος το καλύτερο σύστημα αντιμετώπισης του Μπαϊρακτάρ στον πλανήτη»

«Μέχρι το 2004 είχαμε δαπανήσει για την Εθνική μας 'Αμυνα 270 περίπου δισ. ευρώ - Εάν αυτά τα χρήματα είχαν σωστά δαπανηθεί, τότε οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα ήταν διαφορετικοί» είπε στο ΕΒΕΠ ο Νίκος Δένδιας

Newsbomb

Νίκος Δένδιας: «Ο Κένταυρος το καλύτερο σύστημα αντιμετώπισης του Μπαϊρακτάρ στον πλανήτη»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στην εκδήλωση κοπής πίτας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. 

Eurokinissi
ΕΘΝΙΚΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη βεβαιότητά του ότι στα χρόνια που έρχονται, οι δαπάνες για την άμυνα θα χρησιμοποιηθούν ως μοχλός ανάπτυξης της χώρας, εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, όπου εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην ίδια εκδήλωση, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, απονεμήθηκε στον κ. Δένδια ο τίτλος του επιτίμου μέλους για τη «μακρά και πολύτιμη παρουσία του στην εγχώρια και διεθνή πολιτική σκηνή, υπηρετώντας πιστά και αποτελεσματικά, από καίριες θέσεις, το δημοκρατικό μας πολίτευμα, το Σύνταγμα και τον εθνικό μας θυρεό».

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είπε ο κ. Δένδιας, «είναι πάροχος υπηρεσιών ασφαλείας στον ελληνικό λαό, στην πατρίδα μας. Αυτό είναι το κύριο, το συνταγματικό του καθήκον».

«Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αφενός μεν για να επιτελέσει το συνταγματικό του ρόλο, οφείλει το ίδιο να αλλάξει και να γίνει ένας μηχανισμός επεξεργασίας πληροφορίας και γνώσης. Αυτό σημαίνει η μεγάλη 'Ατζέντα 2030'» πρόσθεσε.

«Αποτελεί βαθιά αλλαγή της ίδιας της φύσης τους, το πώς λειτουργούν πλέον οι Ένοπλες Δυνάμεις, ακριβώς για να επιτελέσουν το συνταγματικό τους ρόλο, και από την άλλη πώς το υπουργείο μπορεί να είναι μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας» είπε.

Εξήγησε ότι η πατρίδα μας στο παρελθόν, «με ευθύνη σχεδόν όλων όσων κυβέρνησαν, δεν κατάφερε να μοχλεύσει οικονομική ανάπτυξη μέσα από τις πολλές δαπάνες για την Εθνική Άμυνα».

«Μέχρι το 2004» ανέλυσε, «είχαμε δαπανήσει για την Εθνική μας 'Αμυνα 270 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν αυτά τα χρήματα είχαν σωστά δαπανηθεί, τότε οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα ήταν διαφορετικοί».

«Προσπαθούμε», συνέχισε, «να δημιουργήσουμε ένα ενάρετο παράδειγμα. Και να αντιμετωπίσουμε μέσω του τρόπου που διαχειριζόμαστε στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου και να μελετήσουμε τα δύο βασικά προβλήματα που οδήγησαν την πατρίδα μας στην πολύ δύσκολη κρίση του 2010. Το δημόσιο χρέος και το έλλειμα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών».

«Για το πρώτο, αυτό που κάνουμε είναι ότι κινούμαστε αυστηρά μέσα στο δημοσιονομικό μας πλαίσιο. Δεν φεύγουμε από αυτό. Δεν μπορούμε να υπερχρεώσουμε τη χώρα. Μια χώρα υπερχρεωμένη είναι εξ ορισμού ανίσχυρη. Και το δεύτερο, όμως, το οποίο κάνουμε, είναι ακόμη πιο σημαντικό. Είναι η προσπάθεια να μοχλεύσουμε ανάπτυξη αντιμετωπίζοντας επίσης το έλλειμα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών. Δηλαδή, να επενδύσουμε τα χρήματα με έναν τέτοιο τρόπο και σε προϊόντα διπλής χρήσης ώστε να μπορέσουμε να έχουμε εξαγώγιμη δραστηριότητα και προϊόντα» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, «δημιουργήσαμε το μακροχρόνιο εξοπλιστικό, 12 συν 8 χρόνια, ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν ορίζοντα, να ξέρουν πού πάμε. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται παραδείγματος χάριν με τη ναυτιλία και την κατασκευή και επισκευή πλοίων, πρέπει να ξέρουν, για να μπορούν να επενδύσουν, τι θα χρειαστεί η χώρα τα επόμενα χρόνια. Και από την άλλη, πρέπει να φέρουμε μέσα στον μηχανισμό των Ενόπλων Δυνάμεων την καινοτομία» υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο αυτό «δημιουργήσαμε εδώ και λίγα χρόνια το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, το οποίο ακολουθώντας ένα ενάρετο διεθνές παράδειγμα, μοχλεύει τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Παλιότερα οι Ένοπλες Δυνάμεις πήγαιναν στο εξωτερικό αν χρειαζόντουσαν κάτι, πήγαιναν και το αγόραζαν και το έφερναν στη χώρα. Τωρα, οι Ένοπλες Δυνάμεις διατυπώνουν ερωτήματα μέσω του ΕΛΚΑΚ στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας πρέπει να παράξει απάντηση, πρώτα σε θεωρητικό επίπεδο, και μετά σε πρακτικό επίπεδο» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο αντί-drone σύστημα «Κένταυρος», χαρακτηρίζοντάς το ως «το καλύτερο σύστημα αντιμετώπισης BAYRACTAR στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι ελληνική τεχνογνωσία και ελληνική κατασκευή».

«Είμαστε», είπε, «μια μικρή χώρα με ένα ΑΕΠ μικρό επίσης, 230-240 δισεκατομμύρια ευρώ. Είμαστε μια μικρή οικονομία. Για να επιβιώσουμε πρέπει να πάμε πολύ πιο ψηλά. Και υπάρχουν παραδείγματα, υπάρχουν κράτη στην ευρύτερη περιοχή μας με ανάλογο πληθυσμό με εμάς, που έχουν διπλάσιο ΑΕΠ. Μπορούμε λοιπόν και εμείς».

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο του ΕΒΕΠ, στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης», παρέστησαν επίσης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, o υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεώργιος Κώτσηρας, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Σωκράτης Φάμελλος, οι βουλευτές Νικόλαος Βλαχάκος, Γεώργιος Βρεττάκος, Δημήτριος Μαρκόπουλος, Ιωάννης Τραγάκης, η αντιπεριφερειάρχης Αττικής Σταυρούλα Αντωνάκου, ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς Σταύρος Βοϊδονικόλας, ο δήμαρχος Πειραιά Ιωάννης Μώραλης και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ.

Ακόμη, παρέστησαν επικεφαλής ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, γενικοί γραμματείς υπουργείων, ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης του δήμου Πειραιώς Δημήτρης Καρύδης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γεώργιος Αλεξανδράτος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς Σταύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς Νικόλαος Πλατανησιώτης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη υποναύαρχος ε.τ. Πάνος Λασκαρίδης, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων επιμελητηρίων, της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, κοινωνικών εταίρων, παραγωγικών και επιστημονικών φορέων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ώρα μηδέν για τα αγροτικά μπλόκα - Κυβέρνηση: Η συνάντηση στις 15:00 θα γίνει κανονικά - Ποιοι επιλέγουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί για δύο ημέρες Αθήνα και Θεσσαλονίκη

23:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία (13/1): Σε ποιες περιοχές δεν θα «χτυπήσει» το κουδούνι την Τρίτη λόγω κακοκαιρίας

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξαν οι εγγραφές του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρέθυμνο ετοιμάζεται σιγά σιγά να μπει σε ρυθμό για το καρναβάλι

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Προτεραιότητα» πλέον η Αρκτική για το ΝΑΤΟ μετά τη δήλωση Τραμπ για τη Γροιλανδία

22:53TRAVEL

Conde Nast Traveller: Τα ελληνικά νησιά που θα κυριαρχήσουν το 2026 - Στην κορυφή η Πάρος

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Επανεμφάνιση Πούτιν μετά από 2 εβδομάδες, χωρίς σχόλια για Βενεζουέλα - Ιράν

22:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Οι ψυχρές εισβολές συνήθως έχουν μακριά ουρά

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Οδηγός ρίσκαρε τη ζωή του για να σώσει το αυτοκίνητό του από τα κύματα - Βίντεο

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σιδερένια ομπρέλα τραυμάτισε γυναικά – Ζω από θαύμα δηλώνει η παθούσα

22:31LIFESTYLE

«Σπάει τα ταμεία» ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες Νίκαιας: «Συνάντηση με τον πρωθυπουργό με τους όρους μας – Κλιμακώνουμε, να καταλάβουν ποιος έχει τη δύναμη»

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού ζήτησε το ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το Κραν Μοντανά μετά τη φονική πυρκαγιά, θα γίνει ολυμπιακός χώρος το 2038

22:15ΕΘΝΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: «Ο Κένταυρος το καλύτερο σύστημα αντιμετώπισης του Μπαϊρακτάρ στον πλανήτη»

22:04LIFESTYLE

Survivor - Gio Kay για Σταύρο: «Θέλω να γ@μ@@ω τον μπ@@@»

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό από το μπλόκο της Φθιώτιδας

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Χωρίς παντελόνια στο Μετρό εκατοντάδες επιβάτες για να... σπάσει η μονοτονία του χειμώνα

21:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε η πώληση του Ντραγκόφσκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση της Λόρας - Μαρτυρίες για ηλικιωμένο άνδρα που είχε ραντεβού με το κορίτσι

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

19:43LIFESTYLE

Βούρκωσε ο Γιώργος Θεοφάνους: «Ο γιος μου είναι φοιτητής στο πανεπιστήμιο που έγινε το μακελειό»

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

22:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Οι ψυχρές εισβολές συνήθως έχουν μακριά ουρά

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο δείχνει την 16χρονη Λόρα που αγνοείται από το Ρίο - Έφτασε στην Αθήνα με ταξί

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες Νίκαιας: «Συνάντηση με τον πρωθυπουργό με τους όρους μας – Κλιμακώνουμε, να καταλάβουν ποιος έχει τη δύναμη»

22:31LIFESTYLE

«Σπάει τα ταμεία» ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Θρίλερ με θάνατο βρέφους λίγο πριν τη γέννα - Στο εδώλιο ο γιατρός

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έρφαν Σολτάνι θα απαγχονιστεί την Τετάρτη - Η πρώτη εκτέλεση για τις διαδηλώσεις κατά του Χαμενεΐ

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Στα δύο οι αγρότες - Στον αέρα η συνάντηση με τον πρωθυπουργό: Ποιοι θα πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου και ποιοι όχι - Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη στο Ιράν - Πληροφορίες για 3.000 νεκρούς, την Τετάρτη η πρώτη εκτέλεση

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή «ανάσα» για οφειλέτες του ΕΦΚΑ – Πάνω από 2.5 εκατ. κερδισμένοι με τη νέα ρύθμιση

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κρήτη: «Με βίασε ο πατέρας μου πολλές φορές. Να τον πάτε μέσα», λέει η 23χρονη κόρη του 54χρονου που κρίθηκε προφυλακιστέος

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Οδηγός ρίσκαρε τη ζωή του για να σώσει το αυτοκίνητό του από τα κύματα - Βίντεο

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Bandirma: Η τουρκική αεροπορική βάση απέναντι από τα ελληνικά νησιά - Η πρώτη πτήση του 2026 -Βίντεο

18:13LIFESTYLE

GIO Καραντώνης: O viral παίκτης του Survivor – Οι ατάκες και η ζωή πριν το ριάλιτι

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ