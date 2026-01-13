Απεργία ταξί: Πορεία στο υπουργείο Μεταφορών

Συγκέντρωση και πορεία ιδιοκτητών και οδηγών ταξί στην Αθήνα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026. Οι ιδιοκτήτες ταξί απεργούν, μεταξύ άλλων, εξαιτίας του τεκμαρτού στη φορολόγησή τους, καταγγέλλουν αθέμιτο ανταγωνισμό και ζητούν ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί - Ε.Ι.Χ. με οδηγό και δικαίωμα χρήσης των λεωφορειολωρίδων. Οι οδηγοί ταξί θέτουν φορολογικά αιτήματα αλλά και το θέμα της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Η απόφαση του σωματείου ΣΑΤΑ είναι για κυλιόμενες 48ωρες κινητοποιήσεις.

Σε 48ωρη απεργία έχουν προσωρήσει οι οδηγοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν στις 6:00 το πρωί σήμερα και συνεχίζονται και αύριο, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου. Στο πλαίσιο των κινητοποιησεών τους, λίγο μετά τις 13:00, μηχανοκίνητη πορεία κατέληξε έξω από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπου οι αυτοκινητιστές κατέθεσαν τα αιτήματά τους.

Συγκέντρωση και πορεία ιδιοκτητών και οδηγών ταξί στην Αθήνα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026. Οι ιδιοκτήτες ταξί απεργούν, μεταξύ άλλων, εξαιτίας του τεκμαρτού στη φορολόγησή τους, καταγγέλλουν αθέμιτο ανταγωνισμό και ζητούν ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί - Ε.Ι.Χ. με οδηγό και δικαίωμα χρήσης των λεωφορειολωρίδων. Οι οδηγοί ταξί θέτουν φορολογικά αιτήματα αλλά και το θέμα της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Η απόφαση του σωματείου ΣΑΤΑ είναι για κυλιόμενες 48ωρες κινητοποιήσεις. Eurokinissi

Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι του κλάδου έχουν ήδη ανακοινώσει ότι οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και αύριο, με νέα συγκέντρωση προγραμματισμένη για αύριο στις 10:00 στην οδό Σπύρου Πάτση. Την ίδια ώρα, εξετάζεται από τον ΣΑΤΑ και το σενάριο της περαιτέρω κλιμάκωσης με απεργία και την Πέμπτη. Σενάριο στο οποίο προβλέπεται συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ χωρίς οχήματα και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή και το Μέγαρο Μαξίμου.

Με τις κινητοποιήσεις αυτές, οι οδηγοί επιδιώκουν να αυξήσουν την πίεση προς την κυβέρνηση, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις σε θεσμικά και οικονομικά ζητήματα που, όπως λένε όσοι βρίσκονται εκεί, καθορίζουν την επιβίωση του επαγγέλματος.

Τα βασικά αιτήματα των οδηγών ταξί

Στο επίκεντρο της 48ωρης απεργίας ταξί βρίσκονται η παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035 και ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ υπηρεσιών ταξί και Ε.Ι.Χ. με οδηγό. Οι αυτοκινητιστές προτείνουν ελάχιστη μίσθωση 150 ευρώ συν ΦΠΑ για τα Ε.Ι.Χ. σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τα αιτήματά τους, ώστε να αντιμετωπιστεί η νόθευση του μεταφορικού έργου.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές, το δικαίωμα χρήσης λεωφορειολωρίδων για τα έμφορτα ταξί και η θέσπιση αφορολόγητου ορίου 12.000 ευρώ για όλους. Οι οδηγοί ζητούν ακόμη ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο ερανιστικό νομοσχέδιο, επιμένοντας ότι χωρίς λύσεις η απεργία ταξί μπορεί να κλιμακωθεί τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε επίσης