Πέθανε το «μωρό θαύμα» που είχε γεννηθεί πάνω σε δέντρο στη Μοζαμβίκη

Το «μωρό θαύμα» που, πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, γεννήθηκε σε ένα δέντρο πάνω από τις πλημμύρες της Μοζαμβίκης και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο μαζί με τη μητέρα του σε ασφαλές μέρος, έχει πεθάνει.

Η Rosita Salvador Mabuiango ήταν 25 ετών. Η αδελφή της λέει ότι ήταν άρρωστη για κάποιο διάστημα.

Θεωρήθηκε «μωρό-θαύμα» μετά τη γέννησή της σε ένα δέντρο στο οποίο είχε αναρριχηθεί η μητέρα της για να γλιτώσει από τις πλημμύρες, αλλά σχεδόν 26 χρόνια μετά, η Ροζίτα Σαλβαδόρ Μαμπουάνγκο από τη Μοζαμβίκη πέθανε μετά από μακρά ασθένεια, όπως δήλωσε η αδελφή της στο BBC.

Η εικόνα της νεογέννητης και της μητέρας της να μεταφέρονται με ελικόπτερο σε ασφαλές μέρος μέσα σε ένα πλημμυρισμένο τοπίο έγινε η εμβληματική εικόνα των πλημμυρών του 2000, των χειρότερων που έπληξαν ποτέ τη Μοζαμβίκη.



Αναλογιζόμενος τη ζωή της Rosita, γνωστής και ως Rosita Pedro, ο πρόεδρος Daniel Chapo την περιέγραψε ως σύμβολο για τα κορίτσια της χώρας.

Το χρονικό της γέννησης στο δέντρο

Τον Φεβρουάριο του 2000, εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, όταν ο ποταμός Limpopo ξεχείλισε στις νότιες περιοχές της Μοζαμβίκης.

Η μητέρα της Rosita, Carolina Cecilia Chirindza, ήταν μία από εκείνες που επλήγησαν από την κρίση. «Ήταν Κυριακή απόγευμα, περίπου στις τέσσερις, και τα νερά άρχισαν να ανεβαίνουν», ανέφερε αργότερα το 2000, αναφερόμενη σε όσα συνέβησαν εκείνον τον Φεβρουάριο. «Το νερό έφτανε μέχρι το σπίτι και γινόταν όλο και πιο δυνατό, οπότε, όπως όλοι οι άλλοι στο χωριό, κατευθυνθήκαμε προς τα δέντρα. Έβαλα τα δύο μικρά μου παιδιά στην πλάτη μου και προσπάθησα να ανέβω. Ήταν πολύ δύσκολο.

Ήμασταν συνολικά 15 άτομα και μείναμε εκεί για τέσσερις ημέρες. Προσευχόμασταν συνεχώς. Δεν είχαμε τίποτα να φάμε και τα παιδιά έκλαιγαν συνεχώς, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για αυτά».

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, η Καρολίνα άρχισε να γεννάει και λίγο μετά, αυτή και το νεογέννητο εντοπίστηκαν από ένα στρατιωτικό ελικόπτερο της Νότιας Αφρικής που βοηθούσε στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Η εφημερίδα Guardian ανέφερε αργότερα ότι, ενώ η Καρολίνα γεννούσε, η πεθερά της κρατούσε ένα καπουλάνα (ένδυμα) από κάτω της, για να βεβαιωθεί ότι το μωρό δεν θα πέσει στο νερό της πλημμύρας. Η Ροζίτα ήταν ακόμα συνδεδεμένη με τη μητέρα της μέσω του ομφάλιου λώρου όταν τις βρήκαν, σύμφωνα με τις αναφορές.

«Νομίζω ότι το μωρό μου είναι διαφορετικό από τα άλλα μωρά, καθώς γεννήθηκε σε ένα δέντρο και ήταν θέλημα Θεού να ζήσει και να ξεπεράσει αυτή την κατάσταση», δήλωσε αργότερα η Καρολίνα.

Οι δύο έγιναν σύμβολα των συνεπειών της καταστροφής και ταξίδεψαν στις ΗΠΑ αργότερα το 2000 για να μιλήσουν στο Κογκρέσο και να βοηθήσουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού για το τι είχε συμβεί.

Η επιβεβαίωση του θανάτου

Τη Δευτέρα, επιβεβαιώνοντας την είδηση του θανάτου της Ροζίτα σε ηλικία 25 ετών, η αδελφή της Σέλια Σαλβαδόρ δήλωσε στο BBC ότι «πέθανε μετά από μακροχρόνια ασθένεια. Είμαι εξαιρετικά λυπημένη. Πέθανε από μια ασθένεια που δεν μπορώ να εξηγήσω τι ήταν».

Σύμφωνα με άλλες πηγές της οικογένειας, η Rosita πάλευε εδώ και χρόνια με μια αιματολογική διαταραχή, την αναιμία. Λόγω της επιδείνωσης της κατάστασής της, νοσηλευόταν για περισσότερο από δύο εβδομάδες, όπου τελικά πέθανε τη Δευτέρα το πρωί.

