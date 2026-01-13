Επιθέσεις drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα - Αποχωρεί από την περιοχή το Matilda

Τρία ήταν τελικά τα δεξαμενόπλοια, ελληνικών συμφερόντων, που δέχθηκαν πλήγματα κοντά στον τερματικό CPC

Το δεξαμενόπλοιο Matilda που δέχθηκε χτύπημα από drones, παραμένει αξιόπλοο και απομακρύνεται από την περιοχή, σύμφωνα με την εταιρεία στην οποία ανήκει.

Τρία ήταν τελικά τα ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια που δέχθηκαν επίθεση από «αγνώστου προέλευσης» drones στη Μαύρη Θάλασσα την Τρίτη, ενώ κατευθύνονταν προς τερματικό σταθμό στη ρωσική ακτή για τη φόρτωση αργού πετρελαίου. Το πλοίο πάντως στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά μετά την επίθεση, παραμένει αξιόπλοο και αποχωρεί από την περιοχή, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, που τόνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Πετρέλαιο από το Καζακστάν

Όπως ανέφεραν πηγές στο Reuters, ο σταθμός εξυπηρετεί το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου του Καζακστάν προς τις διεθνείς αγορές.

Οι επιθέσεις σημειώνονται την στιγμή που η παραγωγή πετρελαίου και παραγώων φυσικού αερίου του Καζακστάν κατέγραψε πτώση 35% το διάστημα 1–12 Ιανουαρίου, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του Δεκεμβρίου.

Όπως λένε πρόσωπα με γνώση της κατάστασης που διαμορφώνεται, η μείωση οφείλεται κυρίως στους περιορισμούς στις εξαγωγές μέσω του ίδιου τερματικού, εξαιτίας χειμερινών καταιγίδων και ζημιών σε υποδομές από προηγούμενες ουκρανικές επιθέσεις.

Πλήγματα κοντά στον βασικό αγωγό εξαγωγών

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, τα δύο δεξαμενόπλοια τύπου Suezmax και ένα τύπου Aframax χτυπήθηκαν ενώ κατευθύνονταν προς τον τερματικό σταθμό Yuzhnaya Ozereyevka, σημείο φόρτωσης περίπου του 80% του καζακικού αργού που προορίζεται για το εξωτερικό. Ο σταθμός, κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, είχε δεχθεί επίθεση και στις 29 Νοεμβρίου, όταν ουκρανικό drone έπληξε έναν από τους τρεις βασικούς προβλήτες του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κίεβο έχει στοχοποιήσει ρωσικές ενεργειακές υποδομές με στόχο την άσκηση πίεσης στη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ουκρανική κυβέρνηση πάντως δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής, ενώ η CPC, που διαχειρίζεται τον αγωγό μήκους 1.500 χιλιομέτρων, αρνήθηκε να τοποθετηθεί.

deltaharmony.jpg

Ελληνικά πλοία στο στόχαστρο

Ένα από τα πλοία που δέχθηκαν επίθεση ήταν το Delta Harmony, το οποίο διαχειρίζεται η ελληνική Delta Tankers. Όπως ανέφεραν οι πηγές, επρόκειτο να φορτώσει πετρέλαιο από την Tengizchevroil, θυγατρική της Chevron. Στόχος έγινε και το Delta Supreme, επίσης υπό τη διαχείριση της Delta Tankers, η οποία, σύμφωνα με το Reuters, δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Το δεξαμενόπλοιο Delta Supreme

Το δεξαμενόπλοιο Delta Suptreme έγινε στόχος επίθεσης από drones

Hasenpusch Photo

Το τρίτο πλοίο, το Matilda, ναυλωμένο από θυγατρική της KazMunayGas και διαχειριζόμενο από την ελληνική Thenamaris, επρόκειτο να φορτώσει πετρέλαιο από το κοίτασμα Karachaganak. Στέλεχος της Thenamaris επιβεβαίωσε ότι το Matilda χτυπήθηκε από δύο drones ενώ βρισκόταν σε κατάσταση έρματος, 30 μίλια από τις εγκαταστάσεις της CPC. «Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και οι ζημιές στο κατάστρωμα είναι περιορισμένες και πλήρως επισκευάσιμες. Το πλοίο παραμένει αξιόπλοο και απομακρύνεται από την περιοχή», ανέφερε.

Πηγές από τον χώρο της ναυτιλιακής ασφάλειας ανέφεραν ότι εκδηλώθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά στο Matilda, η οποία κατασβέστηκε άμεσα. Αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι τέταρτο πλοίο, το Freud υπό τη διαχείριση της ελληνικής TMS, είχε επίσης πληγεί, κάτι που η εταιρεία διέψευσε.

Το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν ανακοίνωσε ότι οι εξαγωγές μέσω της CPC συνεχίζονται από έναν προβλήτα, ωστόσο αναλυτές προειδοποιούν πως οι επιθέσεις σε τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος ναύλων και ασφάλισης για τα πλοία που προσεγγίζουν ρωσικά λιμάνια, από τα οποία διακινείται πάνω από το 2% της παγκόσμιας παραγωγής αργού πετρελαίου.

