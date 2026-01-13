Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση drone κατά τεσσάρων ελληνόκτητων δεξαμενόπλοιων

Τα πλοία δέχθηκαν επίθεση ενώ βρίσκονταν αγκυροβολημένα ανοιχτά των ρωσικών ακτών, εν αναμονή φόρτωσης κοντά στον θαλάσσιο τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium

Newsbomb

Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση drone κατά τεσσάρων ελληνόκτητων δεξαμενόπλοιων

Το τάνκερ MATILDA στις 12 Φεβρουαρίου 2025 στο Νιου Τζέρσεϊ. 

Marine Traffic/Brian Kushner
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέσσερα τάνκερς ελληνικών συμφερόντων έγιναν στόχος επίθεσης από drones το πρωί της Τρίτης (13/01) στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ βρίσκονταν αγκυροβολημένα ανοιχτά των ρωσικών ακτών, εν αναμονή φόρτωσης κοντά στον θαλάσσιο τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), στην περιοχή του Νοβοροσίσκ.

Σύμφωνα με αναφορές της ελληνικής εταιρείας ναυτικής ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου Diaplous, τα πλοία που εμφανίζονται συχνότερα στις αναφορές της ίδιας ημέρας είναι τα δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων DELTA HARMONY σημαίας Λιβερίας και το MATILDA σημαίας Μάλτας .

delta-harmony.jpg

Η τελευταία γνωστή τοποθεσία του Delta Harmony.

Marine Traffic

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στο DELTA HARMONY, η οποία φέρεται να σβήστηκε άμεσα.

6e4454fe-3b6a-4bff-adcb-7178d598fbef.jpg

Το «Matilda» φέρει σημαία Μάλτας.

Marine Traffic

Σε μεταγενέστερες ενημερώσεις προστίθενται και τα FREUD σημαίας Marshall Islands και DELTA SUPREME σημαίας Λιβερίας, επίσης ελληνικής πλοιοκτησίας τα οποία φέρεται επίσης να επλήγησαν στην ίδια θαλάσσια ζώνη αναμονής για φόρτωση στον CPC.

freud.jpg

Η τελευταία γνωστή τοποθεσία του FREUD.

Marine Traffic

Παράλληλα, οι δημόσια διαθέσιμες λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί ο τύπος των drones που χρησιμοποιήθηκαν (εναέρια ή επιφανείας), το ακριβές σημείο πρόσκρουσης σε κάθε δεξαμενόπλοιο, ούτε η έκταση των ζημιών, ενδεχόμενης ρύπανσης ή οι κινήσεις των πλοίων μετά το περιστατικό.

delta-supreme.jpg

Ως εκ τούτου, το συμβάν αντιμετωπίζεται επί του παρόντος ως επιβεβαιωμένη σειρά επιθέσεων με drones σε δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνταν πέριξ του τερματικού σταθμού του CPC, με τις τεχνικές εκτιμήσεις των ζημιών και τις επιχειρησιακές επιπτώσεις να τελούν υπό διερεύνηση, εν αναμονή επίσημων ή πληρέστερων επιβεβαιωμένων ανακοινώσεων.

Οι επιθέσεις κατά της ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα έχουν ενταθεί τις τελευταίες έξι εβδομάδες, με την Ουκρανία να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον μιας σειράς δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Ρωσία, ενώ η Μόσχα έχει επίσης χτυπήσει εμπορικά πλοία, αναφέρει το Bloomberg.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Οι Αρχές εντόπισαν μέσω καμερών την 16χρονη στη Θηβών

14:52LIFESTYLE

Τζίμης Πανούσης: «Δεκαπέντε χιλιάδες και μία, στραβάδια απολύομαι» σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα έμοιαζε μία αμερικανική επέμβαση στο Ιράν - Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση του Τραμπ

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση ναρκωτικών - Παρέλαβε δέμα από το εξωτερικό με ροζ κοκαΐνη

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες, σε λίγο η συνάντηση με Μητσοτάκη

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση drone κατά τεσσάρων ελληνόκτητων δεξαμενόπλοιων

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Ερφάν Σολτάνι: Από τους φλεγόμενους δρόμους της Τεχεράνης στην αγχόνη - Αύριο η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή από το καθεστώς Χαμενεΐ

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορά για 12.000 νεκρούς στο Ιράν: «Η μεγαλύτερη σφαγή στη σύγχρονη ιστορία της χώρας»

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ μετακινούνται πιο κοντά στο Ιράν – Επί ποδός οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ για «απρόβλεπτα σενάρια»

13:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Με Ποντένσε και Ροντινέι στο ντέρμπι Κυπέλλου

13:55LIFESTYLE

ΕΡΤ: Έδειξαν πλάνα από επεισόδια στη συναυλία του ΛΕΞ αντί για Ιράν – Οι αντιδράσεις

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την εκκλησία στο κλαμπ: Ο πάτερ που «έβαλε φωτιά» στη νύχτα της Βηρυτού

13:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Νέα πληρωμή αυτή την εβδομάδα - Πότε θα μπουν τα χρήματα

13:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

HUAWEI FreeClip 2: Ο ήχος που φοριέται. Κάτι νέο έρχεται από τη Huawei

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλείνουν και τα δύο ρεύματα στα διόδια Μαλγάρων - Αποκλεισμός στον κόμβο Τρίγλιας στη Χαλκιδική

13:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για Novartis: Η απόφαση της Δικαιοσύνης πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προσαγωγή Κύπριας αεροσυνοδού για τη συντριβή του λιβυκού αεροσκάφους στην Άγκυρα

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Novartis: 28 και 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή στους «Κελέση» και «Σαράφη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:32ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες, σε λίγο η συνάντηση με Μητσοτάκη

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προσαγωγή Κύπριας αεροσυνοδού για τη συντριβή του λιβυκού αεροσκάφους στην Άγκυρα

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο ηλικιωμένος άνδρας που έκανε συναλλαγή με τη 16χρονη - Τι ισχυρίστηκε στις Αρχές

10:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Πήγε στη Γερμανία για να βρει τον άγνωστο αδελφό της; Η οικογενειακή ιστορία πίσω από την 16χρονη

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Του έριξα γονατιά ανάμεσα στα φρύδια – Δεν τον σκότωσα», ισχυρίζεται ο 16χρονος που ξυλοκόπησε τον Άγγελο - Το σενάριο του δεύτερου ξυλοδαρμού

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,4% η ΝΔ – Σε ποια ποσοστά κινούνται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Ερφάν Σολτάνι: Από τους φλεγόμενους δρόμους της Τεχεράνης στην αγχόνη - Αύριο η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή από το καθεστώς Χαμενεΐ

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Καβγάς αγροτών «στον αέρα» - Τσιλιάς σε Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από τον Περισσό» - «Κάποιοι πρόθυμοι από τα μπλόκα εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους»

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση drone κατά τεσσάρων ελληνόκτητων δεξαμενόπλοιων

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

14:29TRAVEL

Ναουρού: Μια κουκίδα στον Ειρηνικό ωκεανό - Η μικρότερη και πιο απόκοσμη νησιωτική χώρα του πλανήτη

11:22ΚΑΙΡΟΣ

«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Ο υπαινιγμός Τσατραφύλλια και το μήνυμα Μαρουσάκη

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι εκπρόσωποι αγροτών θα συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις 15:00

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

12:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Εκτός έδρας δοκιμασίες έχουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ