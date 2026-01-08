Ουκρανία: Νέο χτύπημα σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο κοντά στις ακτές της Τουρκίας

Επίθεση με drone δέχθηκε στη Μαύρη Θάλασσα δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς ρωσικό λιμάνι, με αποτέλεσμα να ζητήσει συνδρομή από την τουρκική ακτοφυλακή και να εκτραπεί της πορείας του.

Το δεξαμενόπλοιο Elbus, με σημαία Παλάου, «δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα και drone» την Τετάρτη, με στόχο τον χώρο των μηχανών, όπως ανέφερε η Lloyd’s List Intelligence.

Στο πλοίο επέβαιναν 25 μέλη πληρώματος και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε διαρροή πετρελαίου. Έχει επιβεβαωθεί ότι επρόκειτο για επίθεση με drone, χωρίς να είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από το περιστατικό.

Εκτροπή πορείας και αγκυροβόλιο στην Τουρκία

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το Elbus είχε αποπλεύσει από τη Σιγκαπούρη με προορισμό το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ. Μετά την επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα, άλλαξε πορεία και κατέληξε λίγα χιλιόμετρα ανοικτά του τουρκικού λιμανιού Ινεμπολού, όπου αγκυροβόλησε με ίδια μέσα, όπως ανέφερε η Lloyd’s. Δεδομένα του Marinetraffic επιβεβαιώνουν ότι το πλοίο παρέμεινε στο αγκυροβόλιο της περιοχής την Πέμπτη.

Κλιμάκωση ανησυχίας για τη ναυσιπλοΐα

Η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο για τη μεταφορά σιτηρών, πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων και βρέχεται από τις ακτές της Τουρκίας, της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Βουλγαρίας, της Γεωργίας και της Ρουμανίας. Στα τέλη Νοεμβρίου, τα ασφάλιστρα ναυτιλιακής κάλυψης αυξήθηκαν μετά από επιθέσεις ουκρανικών ναυτικών drones σε δύο δεξαμενόπλοια με προορισμό τη Ρωσία, περιστατικά που οδήγησαν τη Μόσχα σε απειλές αντιποίνων και την Άγκυρα σε εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση.

Η ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας δεν απάντησε σε ερώτημα του Reuters για το περιστατικό με το Elbus, ενώ ούτε το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών ούτε η ρωσική πρεσβεία στην Άγκυρα ήταν άμεσα διαθέσιμα για σχόλιο.

