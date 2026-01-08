Ουκρανία: Νέο χτύπημα σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο κοντά στις ακτές της Τουρκίας

Το δεξαμενόπλοιο Elbus, με σημαία Παλάου, «δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα» την Τετάρτη, με στόχο τον χώρο των μηχανών, όπως ανέφερε η Lloyd’s List Intelligence.

Newsbomb

Ουκρανία: Νέο χτύπημα σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο κοντά στις ακτές της Τουρκίας
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επίθεση με drone δέχθηκε στη Μαύρη Θάλασσα δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς ρωσικό λιμάνι, με αποτέλεσμα να ζητήσει συνδρομή από την τουρκική ακτοφυλακή και να εκτραπεί της πορείας του.

Το δεξαμενόπλοιο Elbus, με σημαία Παλάου, «δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα και drone» την Τετάρτη, με στόχο τον χώρο των μηχανών, όπως ανέφερε η Lloyd’s List Intelligence.

Στο πλοίο επέβαιναν 25 μέλη πληρώματος και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε διαρροή πετρελαίου. Έχει επιβεβαωθεί ότι επρόκειτο για επίθεση με drone, χωρίς να είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από το περιστατικό.

Εκτροπή πορείας και αγκυροβόλιο στην Τουρκία

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το Elbus είχε αποπλεύσει από τη Σιγκαπούρη με προορισμό το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ. Μετά την επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα, άλλαξε πορεία και κατέληξε λίγα χιλιόμετρα ανοικτά του τουρκικού λιμανιού Ινεμπολού, όπου αγκυροβόλησε με ίδια μέσα, όπως ανέφερε η Lloyd’s. Δεδομένα του Marinetraffic επιβεβαιώνουν ότι το πλοίο παρέμεινε στο αγκυροβόλιο της περιοχής την Πέμπτη.

Κλιμάκωση ανησυχίας για τη ναυσιπλοΐα

Η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο για τη μεταφορά σιτηρών, πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων και βρέχεται από τις ακτές της Τουρκίας, της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Βουλγαρίας, της Γεωργίας και της Ρουμανίας. Στα τέλη Νοεμβρίου, τα ασφάλιστρα ναυτιλιακής κάλυψης αυξήθηκαν μετά από επιθέσεις ουκρανικών ναυτικών drones σε δύο δεξαμενόπλοια με προορισμό τη Ρωσία, περιστατικά που οδήγησαν τη Μόσχα σε απειλές αντιποίνων και την Άγκυρα σε εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση.

Η ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας δεν απάντησε σε ερώτημα του Reuters για το περιστατικό με το Elbus, ενώ ούτε το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών ούτε η ρωσική πρεσβεία στην Άγκυρα ήταν άμεσα διαθέσιμα για σχόλιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο βρετανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρύλος της Λιντς, Τέρι Γιόραθ

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Πτώση δέντρου στην περιοχή Άγιος Πέτρος - Καθ’ οδόν η Πυροσβεστική

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νέο χτύπημα σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο κοντά στις ακτές της Τουρκίας

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Προσωρινός αποκλεισμός της αερογέφυρας Θηβών-Μουρικίου

16:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σέζαρ Λουίς Μέρλο: «Πολύ προχωρημένες οι επαφές Παναθηναϊκού – Γοδόι Κρουζ για Αντίνο»

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Παραδομένη στη «μανία» των ανέμων η Τήνος - Βίντεο

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: «Ο εναγκαλισμός της Ελλάδας με το Διεθνές Δίκαιο είναι κύριο συστατικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής πολιτικής μας»

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Απόλυτη κυριαρχία: Τα δύο «θηρία» που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ για τη σύλληψη του Μαδούρο

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συνεχίζει να πιέζει το Λίβανο για Χεζμπολάχ: «Ανεπαρκείς» οι προσπάθειες αφοπλισμού της

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης στο Newsbomb: Πρόσκληση στους αγρότες για συνάντηση με τον πρωθυπουργό την Τρίτη - Ποιες είναι οι δύο προϋποθέσεις

15:47ΥΓΕΙΑ

Ανοίγουν οι ανακαινισμένες χειρουργικές αίθουσες στον «Άγιο Σάββα»

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ο παγκόσμιος χάρτης του αλκοόλ: Πόσο τα «τσούζουν» οι Έλληνες

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Καρέ-καρέ το βίντεο με το φονικό σε κέντρο διασκέδασης - Τα θανάσιμα χτυπήματα στον 30χρονο

15:30ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός από τους ειδικούς: Αυτή η διατροφή αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου στο συκώτι

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο τώρα στην Κηφισίας - Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από μια λωρίδα

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Το σπάνιο φαινόμενο που δημιουργεί φυσικούς κύλινδρους χιονιού

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει με τους αποκλεισμούς στα τελωνεία Προμαχώνα, Νίκης, Ευζώνων – Κλείνει και η Σκύδρα

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Μύδροι από τη μητέρα της Έμμας για τη διακοπή της δίκης της συνοδηγού: «Υπήρχε σκοπιμότητα - Έδωσε ζωή σε 6 ανθρώπους, τι έχει κάνει το κράτος για το παιδί μου;»

14:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

14:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

"Ούτε Μπρος ούτε Πίσω": Η νέα σατιρική κωμωδία των Ρέππα-Παπαθανασίου ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:17ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας - Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και παρουσιαστές αποχαιρέτησαν τον «πρύτανη» της πρωινής ζώνης

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης στο Newsbomb: Πρόσκληση στους αγρότες για συνάντηση με τον πρωθυπουργό την Τρίτη - Ποιες είναι οι δύο προϋποθέσεις

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Καρέ-καρέ το βίντεο με το φονικό σε κέντρο διασκέδασης - Τα θανάσιμα χτυπήματα στον 30χρονο

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Νεκροί οι δύο τραυματίες του τροχαίου στα Εξαμίλια Κορινθίας - Το αυτοκίνητό τους «καρφώθηκε» σε σπίτι

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκουδάκι έκανε βόλτα σε δρόμο και σταμάτησε για να φάει γαριδάκια

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλούβες των ΜΑΤ και δυνάμεις της ΟΠΚΕ στα διόδια των Αφιδνών – Το σχέδιο της Αστυνομίας αν υπάρξουν αποκλεισμοί δρόμων

07:28LIFESTYLE

Γιάννης Βόγλης: Στα σκουπίδια η ζωή του σπουδαίου ηθοποιού – Βραβεία του και προσωπικά αντικείμενα βρέθηκαν δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης

11:34ΕΛΛΑΔΑ

«Πτηνοτροφείο με 40.000 κοτόπουλα εξαφανίστηκε από προσώπου γης» στο Καλπάκι Ιωαννίνων: Χαλάζι, ανεμοστρόβιλοι και καταστροφές στη δυτική Ελλάδα - Αγνοείται άνδρας στη Ροδόπη

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο τώρα στην Κηφισίας - Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από μια λωρίδα

14:07WHAT THE FACT

Πώς τα μικρότερα σπίτια μας κάνουν να νιώθουμε πιο ευτυχείς

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Πώς αντέδρασε ο Τραμπ όταν είδε πλάνα από τον εν ψυχρώ πυροβολισμό στη Μινεάπολη

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Μαζικό κλείσιμο σε Εθνικές Οδούς, διόδια και σήραγγες – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί από τα τρακτέρ, σε ετοιμότητα η Αστυνομία

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κρήτη: Πατέρας κακοποιούσε τις κόρες του - Άφησε τη μία έγκυο

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η στιγμή που βγαίνει το μαχαίρι στη φονική συμπλοκή με έναν νεκρό σε νυχτερινό κέντρο

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Δεν λειτουργούν τα φανάρια Κατεχάκη - «Φρακαρισμένη» η Μεσογείων, έπεσαν τσιμέντα στο οδόστρωμα

15:30ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός από τους ειδικούς: Αυτή η διατροφή αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου στο συκώτι

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Προθεσμία πήραν οι γονείς που κατηγορούνται ότι βίαζαν και κακοποιούσαν τα παιδιά τους στο Ηράκλειο

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ