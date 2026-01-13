Επίθεση drone σε δύο ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Στόχος επίθεσης drones έγιναν δύο ελληνόκτητα τάνκερ, το «Delta Harmony» και το «Matilda», στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, το πρωί της Τρίτης (13/03).

Δεν είναι ακόμη σαφές αν η επίθεση πραγματοποιήθηκε από εναέρια ή θαλάσσια drones, ή από συνδυασμό και των δύο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στο «Delta Harmony» , η οποία φέρεται να σβήστηκε άμεσα.

Το «Matilda» φέρει σημαία Μάλτας. Marine Traffic

Τα δύο δεξαμενόπλοια περίμεναν φορτώσουν πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium την ώρα που χτυπήθηκαν, σύμφωνα με δύο πηγές του πρακτορείου Reuters.

Το πετρελαιοφόρο «Delta Harmony» διαχειρίζεται η ελληνική Delta Tankers, σύμφωνα με την LSEG, και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο στο Tengizchevroil.

Η τελευταία γνωστή τοποθεσία του Delta Harmony. Marine Traffic

Το πετρελαιοφόρο «Matilda», που επίσης χτυπήθηκε από τα drones, διαχειρίζεται η ελληνική Thenamaris και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο στο Karachaganak, πρόσθεσαν.

Το δεξαμενόπλοιο «Delta Harmony», υπό τη σημαία Λιβερίας, εξακολουθεί να πλέει προς νότια κατεύθυνση.

Επιθέσεις σε δύο ακόμη τάνκερ

Στόχος της σημερινής επίθεσης έγιναν και δύο ακόμη δεξαμενόπλοια, το «Freud» και το «Delta Supreme», σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, με τον συνολικό αριθμό των πετρελαιοφόρων που βρέθηκαν στο στόχαστρο drones στον τερματισμό σταθμό φόρτωσης του Caspian Pipeline Consortium (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα να ανέρχονται σε τέσσερα.

Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή του πρακτορείου Bloomberg που έχει γνώση της κατάστασης, τα δύο πλοία επρόκειτο να φορτώσουν στο CPC - την κύρια διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου του Καζακστάν - αλλά είχαν απομακρυνθεί νωρίτερα για να περιμένουν τη σειρά τους. Η έκταση των ζημιών και στα δύο πλοία δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη, ανέφερε η ίδια πηγή.

Οι επιθέσεις κατά της ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα έχουν ενταθεί τις τελευταίες έξι εβδομάδες, με την Ουκρανία να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον μιας σειράς δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Ρωσία, ενώ η Μόσχα έχει επίσης χτυπήσει εμπορικά πλοία, αναφέρει το Bloomberg.

