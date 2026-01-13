Κραν Μοντανά: Νεκρή η σερβιτόρα με το κράνος και τα βεγγαλικά -Ποια ήταν η Cyane Panine

Μια σερβιτόρα που φέρεται να προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά σε εστιατόριο της Ελβετίας ήταν μεταξύ των θυμάτων της πυρκαγιάς, όπως αποκαλύφθηκε.

Η Cyane Panine αναγνωρίστηκε ως η γυναίκα που εμφανίζεται στις εικόνες να φοράει κράνος και να κρατάει βεγγαλικά λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά.

Η σερβιτόρα Cyane Panine, που έχασε τη ζωή της στη φωτιά, περιγράφεται από το ζευγάρι που διαχειριζόταν το μαγαζί, Jacques και Jessica Moretti, ως «μέλος της οικογένειας». «Ήταν σαν νύφη για μας, σαν μικρή μου αδελφή. Πέρασε τα Χριστούγεννα μαζί μας. Είμαι συντετριμμένη», δήλωσε η Jessica Moretti. Είχε σχέση με έναν μάγειρα που ήταν στενός φίλος του ζευγαριού που διηύθυνε την επιχείρηση, ήταν πολύ κοντά τους. Ο σύντροφός της τη θυμάται ως «ένα εξαιρετικό και λαμπερό κορίτσι».

Ήταν ο Jacques Moretti που, φτάνοντας στον τόπο του συμβάντος, τη βρήκε ακίνητη πίσω από την πόρτα υπηρεσίας που είχε μείνει μπλοκαρισμένη. Λέει ότι προσπάθησε να κάνει ανάνηψη για περισσότερο από μία ώρα, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Καθισμένη στους ώμους ενός άλλου σερβιτόρου, ήταν αυτή που κατά λάθος προκάλεσε κατά τα φαινόμενα τη φωτιά. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της οικογένειάς της, απλώς ακολουθούσε τις οδηγίες των εργοδοτών της: «Δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη». Οι αγαπημένοι της πιστεύουν ότι η ευθύνη βαρύνει τη διεύθυνση και τις αρχές. «Δεν θέλω καμία μητέρα στον κόσμο να ξαναζήσει ποτέ αυτόν τον πόνο και αυτήν την αδικία. Αν μιλάω σήμερα, είναι αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο», κατέθεσε η μητέρα της, Astrid, στο BFM.

