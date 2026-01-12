Κραν Μοντανά: Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης του μπαρ - Κρίθηκε ύποπτος φυγής

Την τρίμηνη κράτηση του ιδιοκτήτη του μοιραίου μπαρ στο Κραν Μοντανά διέτεξε το δικαστήριο, θεωρώντας τον ύποπτο φυγής

Κραν Μοντανά: Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης του μπαρ - Κρίθηκε ύποπτος φυγής
Την προφυλάκιση για τρεις μήνες του Ζακ Μορέτι, του Γάλλου ιδιοκτήτη του μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, όπου σκοτώθηκαν 40 άνθρωποι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, διέταξε ελβετικό δικαστήριο, κρίνοντάς τον «ύποπτο φυγής»

Ωστόσο, το δικαστήριο δήλωσε σε ανακοίνωσή του δηλώνει πως είναι διατεθειμένο να άρει την προφυλάκιση τριών μηνών, εάν ληφθούν επαρκή «μέτρα ασφαλείας», τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν την αποφυλάκιση με εγγύηση.

Ανέφερε ότι ο Μορέτι θα πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση έως ότου ληφθούν τα μέτρα. Από την πλευρά του, δεν υπήρξε αντίδραση μέσω των συνηγόρων του, στην απόφαση του δικαστηρίου. Ωστόσο οι δικηγόροι της συζύγου του, Τζέσικα, σχολίασαν πως η απόφαση του δικαστηρίου θα επιτρέψει στον σύζυγό της «να ανακτήσει την ελευθερία του» μόλις διευθετηθούν οι όροι.

Οι ελβετικές αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα εναντίον των ιδιοκτητών, οι οποίοι είναι ύποπτοι για ακούσια ανθρωποκτονία, ακούσια σωματική βλάβη και ακούσια πρόκληση πυρκαγιάς.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα κεριά μέσα στα μπουκάλια προκάλεσαν τη φωτιά όταν πλησίασαν πολύ κοντά στην οροφή, η οποία ήταν επενδυμένη με ηχομονωτικό υλικό.

Οι αρχές διερεύνησαν εάν το υλικό ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς και εάν η χρήση των κεριών επιτρεπόταν στο μπαρ. Από το 2019 δεν είχαν πραγματοποιηθεί επιθεωρήσεις πυρασφάλειας.

