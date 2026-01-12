Το Κραν Μοντανά μετά τη φονική πυρκαγιά, θα γίνει ολυμπιακός χώρος το 2038

Το ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, όπου σημειώθηκε η θανατηφόρα πυρκαγιά σε μπαρ την Πρωτοχρονιά, θα φιλοξενήσει τους αγώνες σκι των Ολυμπιακών Αγώνων του 2038.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την πυρκαγιά στο Le Constellation, που στοίχισε τη ζωή σε 40 άτομα και τραυμάτισε άλλα 116, οι υπεύθυνοι της υποψηφιότητας δήλωσαν ότι ο δήμος αποτελεί βασικό σημείο στις προτάσεις τους για τους Αγώνες που θα διεξαχθούν σε 12 χρόνια.

Η Ελβετία έχει λάβει προνομιακό καθεστώς από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, πράγμα που σημαίνει ότι καμία άλλη χώρα δεν θα μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα όσο η Ελβετία ολοκληρώνει την πρότασή της. Επομένως, εκτός απροόπτου, θα φιλοξενήσει τους Αγώνες του 2038.

Τη Δευτέρα, οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν ότι το Κραν Μοντανά θα φιλοξενήσει αγώνες στο πλαίσιο του σχεδίου να διοργανώσει διαγωνισμούς σε ολόκληρη τη χώρα σε 12 χρόνια, προκειμένου να αποφευχθούν δαπάνες των φορολογουμένων για κατασκευές.

Η απόφαση δεν αποτελεί πλήρη έκπληξη, δεδομένου ότι το Κραν Μοντανά θα φιλοξενήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα αλπικού σκι το επόμενο έτος, καθώς και αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου τρεις εβδομάδες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου-Κορτίνα.

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ και η σύζυγός του αντιμετωπίζουν μια σειρά από πιθανές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της «ανθρωποκτονίας εξ αμελείας», λόγω της πυρκαγιάς με τον άνδρα να έχει προφυλακιστεί.