Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας επέλεξε Δανία αντί ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι ο λαός του θα επέλεγε τη Δανία αντί των ΗΠΑ αν του ζητούσαν να κάνει μια τέτοια επιλογή «εδώ και τώρα».

Η δήλωση του Jens-Frederik Nielsen σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Δανίας είναι η πιο ισχυρή που έχει κάνει εκπρόσωπος του ημιαυτόνομου δανικού εδάφους από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανανέωσε το σχέδιό του να το προσαρτήσει.

Greenland’s Prime Minister Jens-Frederik Nielsen:



If we have to choose between the United States and Denmark here and now, we choose Denmark. We choose NATO. We choose the Kingdom of Denmark. We choose the EU. pic.twitter.com/s7KK9Goezh — Clash Report (@clashreport) January 13, 2026

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «κατέχουν» τη Γροιλανδία για να αμυνθούν έναντι της Ρωσίας και της Κίνας. Ο Λευκός Οίκος έχει προτείνει την αγορά του νησιού, αλλά δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την προσάρτησή του.

Η Δανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και η πρωθυπουργός Mette Frederiksen έχει προειδοποιήσει ότι η χρήση στρατιωτικής βίας θα σήμαινε το τέλος της διατλαντικής αμυντικής συμμαχίας.

Παρά το γεγονός ότι είναι το πιο αραιοκατοικημένο έδαφος, η θέση της Γροιλανδίας μεταξύ της Βόρειας Αμερικής και της Αρκτικής την καθιστά ιδανική για συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση πυραυλικών επιθέσεων και για την παρακολούθηση των πλοίων στην περιοχή.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ισχυριζόμενος χωρίς αποδείξεις ότι «καλύπτεται από ρωσικά και κινεζικά πλοία». Οι ΗΠΑ έχουν ήδη περισσότερους από 100 στρατιωτικούς μόνιμα σταθμευμένους στη βάση Pituffik στο βορειοδυτικό άκρο της Γροιλανδίας, μια εγκατάσταση που λειτουργεί από τις ΗΠΑ από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.



Σύμφωνα με τις υφιστάμενες συμφωνίες με τη Δανία, οι ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα να φέρουν όσους στρατιώτες θέλουν στη Γροιλανδία. Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα ότι μια συμφωνία μίσθωσης δεν είναι αρκετή – οι ΗΠΑ «πρέπει να έχουν την κυριότητα» και «το ΝΑΤΟ πρέπει να το καταλάβει αυτό».

Τι είπε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας

Στην συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα της Δανίας, Κοπεγχάγη, ο Φρέντερικσεν δεν μασάει τα λόγια της, καταδικάζοντας την «εντελώς απαράδεκτη πίεση από τον στενότερο σύμμαχό μας».

Προειδοποίησε ότι «υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι το πιο δύσκολο μέρος βρίσκεται μπροστά μας». Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι «αντιμετωπίζουν μια γεωπολιτική κρίση», αλλά η θέση του νησιού είναι σαφής:

«Αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δανίας εδώ και τώρα, επιλέγουμε τη Δανία», είπε.

Ο Jens-Frederik Nielsen, πρωθυπουργός της Γροιλανδίας

«Ένα πράγμα πρέπει να είναι σαφές σε όλους. Η Γροιλανδία δεν θέλει να ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γροιλανδία δεν θέλει να κυβερνάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γροιλανδία δεν θέλει να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η συνέντευξη Τύπου στην Κοπεγχάγη πραγματοποιήθηκε μια μέρα πριν ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η ομόλογός του από τη Γροιλανδία Βίβιαν Μότσφελντ ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντήσουν τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

