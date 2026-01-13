Ευρωπαίος επίτροπος: Η κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ

Η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει στην παροχή ασφάλειας στη Γροιλανδία, εφόσον το ζητήσει η Δανία, δήλωσε χθες (12/1) ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, προειδοποιώντας ότι μια αμερικανική στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να κατέχουν τη Γροιλανδία , ένα αυτόνομο τμήμα του Βασιλείου της Δανίας, για να αποτρέψουν τη Ρωσία ή την Κίνα από την κατάληψη της στρατηγικά τοποθετημένης και πλούσιας σε ορυκτά περιοχής της Αρκτικής. Λέει ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ εκεί δεν είναι αρκετή.



Η Δανία και οι ΗΠΑ, και οι δύο μέλη του ΝΑΤΟ, έχουν προγραμματίσει συνάντηση αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν το θέμα της Γροιλανδίας. Η Γροιλανδία και η Δανία έχουν δηλώσει ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται , αλλά ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να την καταλάβουν με τη βία. «Συμφωνώ με τον Δανό πρωθυπουργό ότι αυτό θα είναι το τέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων θα υπάρχει πολύ, πολύ αρνητική εικόνα», δήλωσε ο Επίτροπος Άντριους Κουμπίλιους στο Reuters σε συνέδριο για την ασφάλεια στη Σουηδία. Είπε ότι αυτό θα έχει «πολύ βαθύ αρνητικό αντίκτυπο στους ανθρώπους και στις διατλαντικές μας σχέσεις».

Ο Τραμπ είπε «Εγώ είμαι αυτός που έσωσε το ΝΑΤΟ!» στο Truth Social τη Δευτέρα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Κουμπίλιους δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι επίκειται στρατιωτική εισβολή των ΗΠΑ, αλλά ότι το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει τα κράτη μέλη να προσφύγουν σε βοήθεια της Δανίας εάν αυτή αντιμετωπίσει στρατιωτική επιθετικότητα.

«Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη Δανία, πώς θα αντιδράσει, ποια θα είναι η θέση της, αλλά σίγουρα υπάρχει η υποχρέωση των κρατών μελών να ζητήσουν αμοιβαία βοήθεια εάν ένα άλλο κράτος μέλος αντιμετωπίσει στρατιωτική επιθετικότητα», είπε. Ο Κουμπίλιους αμφισβήτησε τη λογική της κατοχής της Γροιλανδίας με τη βία και προειδοποίησε ότι αυτό θα είχε επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές των σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ποιος θα αναγνωρίσει αυτή την κατοχή και ποιες επιπτώσεις θα έχει σε όλες τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, του εμπορίου, όπου και οι Αμερικανοί μπορούν να αντιμετωπίσουν αρκετά οδυνηρές αρνητικές συνέπειες», είπε. Ο Κουμπίλιους δήλωσε ότι η ΕΕ θα μπορούσε να παράσχει περισσότερη ασφάλεια στη Γροιλανδία, εάν το ζητήσει η Δανία, συμπεριλαμβανομένων στρατευμάτων και στρατιωτικών υποδομών όπως πολεμικά πλοία και δυνατότητες κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Αυτό είναι δουλειά των στρατιωτικών να πουν τι χρειάζεται η Γροιλανδία ή η άμυνα της Αρκτικής. Όλα είναι πιθανά», είπε. Ο Κουμπίλιους είπε επίσης ότι η Ευρώπη χρειάζεται να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, ανεξάρτητα από το αν μπορεί να βασιστεί στη βοήθεια των ΗΠΑ, αλλά ότι οποιαδήποτε αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ θα είναι πολύ δύσκολη.

«Θα είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την Ευρώπη, ανεξάρτητοι, χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε. «Το ερώτημα θα ήταν πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε αυτή την περίπτωση τις δομές του ΝΑΤΟ, πώς μπορούν, ξέρετε, να γίνουν η βάση για τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ. Αλλά το ΝΑΤΟ όπως είναι τώρα σίγουρα δεν θα υπάρχει πια».

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίζουν πάντα το ΝΑΤΟ και ότι η Ρωσία και η Κίνα φοβούνται τη συμμαχία μόνο εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέλος της. Πολλές χώρες του ΝΑΤΟ έχουν αυξήσει σημαντικά τις στρατιωτικές δαπάνες τα τελευταία χρόνια, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και τις απαιτήσεις του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους να επενδύσουν περισσότερα στην άμυνά τους.

Διαβάστε επίσης