Το αινιγματικό μήνυμα Τραμπ για τη Γροιλανδία - Η «Θούλη», ο Μέλας Δρυμός και η... ΑΙ

Ο Λευκός Οίκος κοινοποίησε μία σειρά από επεξεργασμένες εικόνες που υπονοούν δράση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι η Αμερική «χρειάζεται» το έδαφος της Δανίας για λόγους εθνικής ασφαλείας. Παρά την ανησυχία του ΝΑΤΟ και την απόρριψη της Δανίας, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία «με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο».

Ο Λευκός Οίκος «ανέβασε» στην πλατφόρμα X ένα αινιγματικό μήνυμα για τη Γροιλανδία με τη λεζάντα «πατήστε για να παρακολουθήσετε την κατάσταση». Χρησιμοποίησε τέσσερις επεξεργασμένες εικόνες από παράθυρα του Οβάλ Γραφείου με θέα την αεροπορική βάση Thule της Γροιλανδίας και γερμανικές τοποθεσίες όπως το Μέλανα Δρυμό, σε συνδυασμό με τη λεζάντα «Πατήστε για να παρακολουθήσετε την κατάσταση». Οι εικόνες έδειχναν τον Τραμπ να περπατάει προς τη Γροιλανδία, υπονοώντας τη μελλοντική δράση των ΗΠΑ για την κατάληψη της περιοχής.

Στην αλληλουχία 4 φωτογραφιών αρχικά φαίνονται μόνο τμήματα ενός χάρτη της Γροιλανδίας έξω από το παράθυρο του Λευκού Οίκου, μετά ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να κοιτά τον χάρτη και μετά φαίνεται... το τραπέζι.

Tap to monitor the situation. pic.twitter.com/eMCwc6sE3e — The White House (@WhiteHouse) January 13, 2026

Στην πρώτη φωτογραφία μάλιστα υπάρχει η ένδειξη «Thule» που αναφέρεται πιθανότατα ο λόγος για τη στρατιωτική βάση Pittufik (πρώην Θούλη) που εγκατέστησαν το 1957 οι ΗΠΑ στη βορειοδυτική Γροιλανδία. Η αρχαία Θούλη σημειωτέον είναι ένα νησί που αναφέρει ο αρχαίος Έλληνας ερευνητής Πυθέας τον 4ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με τα γραπτά του, η Θούλη βρίσκεται στον ακραίο βορρά, έξι μέρες βόρεια της Βρετανίας. Για τον λόγο αυτό, το όνομα της Θούλης συμβολίζει από την εποχή της αρχαιότητας την πιο βόρεια άκρη του κόσμου.

Τι σημαίνει η ανάρτηση και γιατί αναφέρεται η αεροπορική βάση Thule;

Η ανάρτηση ενισχύει τις συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με τις επιθετικές εδαφικές φιλοδοξίες των ΗΠΑ στη Γροιλανδία. Η αναφερόμενη Αεροπορική Βάση Thule / Διαστημική Βάση Pituffik είναι η βορειότερη στρατιωτική εγκατάσταση των ΗΠΑ, στη βορειοδυτική Γροιλανδία. Η ανάρτηση αποτελεί μέρος των τακτικών πίεσης του Τραμπ σε μια εποχή που ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να αποκλείσει στρατιωτικές επιλογές για τη Γροιλανδία, προκαλώντας ανησυχία στο ΝΑΤΟ, απόρριψη από τη Δανία και αντιδράσεις στην ΕΕ.

Το μήνυμα προκάλεσε σύγχυση στους χρήστες του X, τόσο οπαδούς όσο και αντιπάλους του Ντόναλντ Τραμπ, με μερικούς να ζητούν τη βοήθεια της... Τεχνητής Νοημοσύνης για να το αποκωδικοποιήσουν. «Τι σημαίνει αυτό;;» διερωτούνταν χαρακτηριστικά ένας χρήστης. Κάποιοι θεωρούν οτι με τη μυστηριώδη ανάρτηση η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να καταδείξει ότι οι ΗΠΑ «κοιτούν γεωγραφικά» τη Γροιλανδία μέσω της «διπλανής» Αλάσκας, ενώ η Δανία «κείται μακράν», κάπου... στο τραπέζι...

Ο Τραμπ στρέφει την προσοχή του στη Γροιλανδία

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά την αμερικανική επίθεση στο Καράκας και τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η ένταξη της επικράτειας της Δανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, δεδομένης της στρατηγικής της θέσης στην Αρκτική.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αμερικανική ιδιοκτησία είναι απαραίτητη για να αποτραπεί η κατοχή της περιοχής από τη Ρωσία ή την Κίνα. Ισχυρίστηκε ότι η περιοχή είναι ήδη «καλυμμένη με ρωσικά και κινεζικά πλοία» και χλεύασε την άμυνα της Γροιλανδίας λέγοντάς της ότι αποτελείται απλώς από «δύο έλκηθρα με σκύλους».

Οι ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας αντιδρούν

Ενώ ο Τραμπ επέμεινε ότι η Αμερική «χρειάζεται απολύτως τη Γροιλανδία» και ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές επιλογές, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν κάλεσε την Αμερική να σταματήσει να «απειλεί».

«Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν κανένα από τα έθνη του βασιλείου της Δανίας», δήλωσε. Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν και τα πέντε μεγάλα κόμματα εξέδωσαν κοινή δήλωση, δηλώνοντας: «Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί».