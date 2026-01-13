Συνάντηση αγροτών με τον πρωθυπουργό: Τι θα ανακοινώσει επιπλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Πέραν των δεσμεύσεων για βελτιωτικές κινήσεις όσον αφορά τα αιτήματα των εκπροσώπων των αγροτών, όπως το αγροτικό ρεύμα ο πρωθυπουργός σε λίγη ώρα αναμένεται να προβεί και σε περαιτέρω ανακοινώσεις.

Με βάση όσα αναμένεται να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη σημερινή συνάντηση, οι αγρότες θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα στο ίδιο καθεστώς, εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί ένα χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς. Επίσης, δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο. Και από σήμερα ούτε το ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. Επιπροσθέτως οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται.

Ενώ παράλληλα θα υπάρξει και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση

Αναλυτικότερα, η συνάντηση διήρκεσε 3,5 ώρες. «Έγινε μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση σε βάθος, τόσο για τα άμεσα όσο και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα» σημειώνουν οι κυβερνητικές πηγές.

Μεταξύ άλλων, όπως γίνεται γνωστό, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

2) Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

3) Νέοι αγρότες

4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

5) Πράσινη μετάβαση

6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

7) Νέα ΚΑΠ - πανελλαδικός διάλογος

8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες - βασική και οικολογικά σχήματα

9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή - νέο μοντέλο

10) Κόστος παραγωγής - ρεύμα και πετρέλαιο - επικαιροποίηση μεθοδολογίας

11) Ενίσχυση μηδικης στις κόκκινες περιοχές

12) Ενίσχυση θερμοκηπίων

13) Υποδομές - αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

14) Κλιματική αλλαγή - λειψυδρία

15) Εργάτες γης

16) ΕΛΓΑ - αλλαγή κανονισμού

17) Εκπαίδευση αγροτών

18) Αξιοποίηση ανεκμεταλλευτης αγροτικης γης

19) Τιμές φυτοφαρμάκων

20) Ευλογιά

