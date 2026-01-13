Μυτιλήνη: Καβγάδισε με συγχωριανούς του και έβγαλε μαχαίρι
Ο άνδρας εξαπέλυσε απειλές προς τους συγχωριανούς του - Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός
Ένας άνδρας συνελήφθη στη Μυτιλήνη από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Γέρας, έπειτα από καβγά που σημειώθηκε στην περιοχή.
Ειδικότερα, ο άνδρας ενεπλάκη σε καβγά με άλλους κατοίκους της περιοχής και στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι, εξαπολύοντας απειλές ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Σύμφωνα με το lesvosnews.net, η αστυνομία επενέβη άμεσα, προχωρώντας στη σύλληψη του εμπλεκόμενου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το μαχαίρι κατασχέθηκε και καταχωρίστηκε ως πειστήριο.
Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Γέρας.
