Μυτιλήνη: Καβγάδισε με συγχωριανούς του και έβγαλε μαχαίρι

Ένας άνδρας συνελήφθη στη Μυτιλήνη από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Γέρας, έπειτα από καβγά που σημειώθηκε στην περιοχή.

Ειδικότερα, ο άνδρας ενεπλάκη σε καβγά με άλλους κατοίκους της περιοχής και στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι, εξαπολύοντας απειλές ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το lesvosnews.net, η αστυνομία επενέβη άμεσα, προχωρώντας στη σύλληψη του εμπλεκόμενου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το μαχαίρι κατασχέθηκε και καταχωρίστηκε ως πειστήριο.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Γέρας.

