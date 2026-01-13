Θεσσαλονίκη: Εμπρησμός σε ΑΤΜ τράπεζας στο κέντρο της πόλης

Στόχος εμπρησμού έγινε, στις 3:30 τα ξημερώματα της Τρίτης (13/01), ΑΤΜ τράπεζας, που βρίσκεται στην οδό Αντιγονιδών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά που ξέσπασε σβήστηκε από περαστικό, ενώ στο μηχάνημα προκλήθηκαν φθορές.

Στο σημείο φαίνεται πως εντοπίστηκαν τεμάχια παραφίνης για την πρόκληση της φωτιάς.

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.

