Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αποθήκη στη Νέα Μαγνησία

Η αποθήκη καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αποθήκη στη Νέα Μαγνησία
ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (13/01) στην Πυροσβεστική, για φωτιά σε αποθήκη στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 02:30 για άγνωστη αιτία. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ενώ η αποθήκη κάηκε ολοσχερώς.

*Με πληροφορίες από thestival.gr

