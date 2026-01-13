Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αποθήκη στη Νέα Μαγνησία
Η αποθήκη καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (13/01) στην Πυροσβεστική, για φωτιά σε αποθήκη στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας, στη Θεσσαλονίκη.
Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 02:30 για άγνωστη αιτία. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ενώ η αποθήκη κάηκε ολοσχερώς.
*Με πληροφορίες από thestival.gr
