Τροχαίο ατύχημα στη Χαλκίδα: Αυτοκίνητο ανετράπη στη Χρυσοστόμου Σμύρνης
Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Χαλκίδα το απόγευμα της Δευτέρας (12/01), όταν αυτοκίνητο που κινούνταν επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης ανετράπη.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας για να καταγράψουν το συμβάν και τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο.
Ο νεαρός οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε από το συμβάν, σύμφωνα με το eviaonline.gr.
