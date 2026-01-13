Τροχαίο ατύχημα στη Χαλκίδα: Αυτοκίνητο ανετράπη στη Χρυσοστόμου Σμύρνης

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Χαλκίδα το απόγευμα της Δευτέρας (12/01), όταν αυτοκίνητο που κινούνταν επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας για να καταγράψουν το συμβάν και τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο.

Ο νεαρός οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε από το συμβάν, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

