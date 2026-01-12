Zάκυνθος: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή - Σε κρίσιμη κατάσταση 23χρονος αναβάτης

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στην παραλιακή οδό Λομβάρδου στη Ζάκυνθο, όταν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή.

Σύμφωνα με το ionianradio.gr, ο 23χρονος οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου από νωρίς διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής του.

Τα τραύματα του μοτοσικλετιστή είναι σοβαρά καθώς έχει υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη

