Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στoν ΒΟΑΚ
Στο ένα από τα δύο οχήματα έχουν προκληθεί εκτεταμένες υλικές ζημιές
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του Κοκκίνη Χάνι με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr αναφέρουν ότι στο ένα από τα δύο οχήματα έχουν προκληθεί εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Λόγω της κακοκαιρίας αλλά και της χαλαζόπτωσης που εκδηλώνεται κατά διαστήματα οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή.
