Αιματηρή συμπλοκή και μαχαιρώματα μεταξύ αλλοδαπών στο Ηράκλειο - Ένας τραυματίας

Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ομάδας αλλοδαπών σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 17/11 στο κέντρο του Ηρακλείου στην περιοχή Χανιόπορτα.

Σε βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το creta24.gr φαίνεται η στιγμή που ένας άγνωστος με κόκκινο φούτερ απωθεί έναν άλλον, που βρίσκεται στο σημείο.

Από τον καβγά, ο οποίος ξέσπασε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεταξύ νεαρών αλλοδαπής καταγωγής, τραυματίστηκε ένα άτομο από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου σύμφωνα με την ίδια πηγή.

