Αιματηρή συμπλοκή και μαχαιρώματα μεταξύ αλλοδαπών στο Ηράκλειο - Ένας τραυματίας
Ο τραυματίας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ομάδας αλλοδαπών σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 17/11 στο κέντρο του Ηρακλείου στην περιοχή Χανιόπορτα.
Σε βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το creta24.gr φαίνεται η στιγμή που ένας άγνωστος με κόκκινο φούτερ απωθεί έναν άλλον, που βρίσκεται στο σημείο.
Από τον καβγά, ο οποίος ξέσπασε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεταξύ νεαρών αλλοδαπής καταγωγής, τραυματίστηκε ένα άτομο από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Οι νεκροί του Πολυτεχνείου
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:02 ∙ LIFESTYLE
Τζορτζ Κλούνεϊ: Η μεγαλύτερη αποτυχία της καριέρας του
20:05 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Ερντογάν για Κυπριακό: «Μόνη λύση τα δύο κράτη»
08:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ