Χειροπέδες σε δύο ανήλικους στη Θεσσαλονίκη: Επιχείρησαν να ληστέψουν κατάστημα με μαχαίρι

Οι δύο συλληφθέντες εισήλθαν σε κατάστημα καφέ-ψιλικών στην Ανάληψη και, υπό την απειλή μαχαιριού, επιχείρησαν να αποσπάσουν τις εισπράξεις

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (13/11) αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, έπειτα από άμεσες αναζητήσεις.

Οι δύο συλληφθέντες είχαν εισέλθει σε κατάστημα καφέ – ψιλικών στην περιοχή της Ανάληψης και, υπό την απειλή μαχαιριού, επιχείρησαν να αποσπάσουν τις εισπράξεις. Ωστόσο, ο υπάλληλος του καταστήματος αντέδρασε έντονα, φωνάζοντας, γεγονός που ανάγκασε τους δράστες να τραπούν σε φυγή.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται.

