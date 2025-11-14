Θεσσαλονίκη: Άδειασε φορτηγό με βιομηχανικά απόβλητα στο Εθνικό Πάρκο στο Δέλτα Αξιού - Φωτογραφίες

Δικογραφία σε βάρος 62χρονου προέδρου εταιρείας τροφίμων σχημάτισαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο 62χρονος χρησιμοποίησε βυτιοφόρο για να μεταφέρει τα απόβλητα. Ελληνική Αστυνομία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας και έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο 62χρονος τον Ιανουάριο του 2024, με τη χρήση Ι.Χ.Φ. βυτιοφόρου, ιδιοκτησίας της εταιρείας και με οδηγό τον ίδιο, προέβη σε παράνομη και ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε αποστραγγιστικό κανάλι πλησίον παλαιάς κοίτης του Αξιού, που βρίσκεται σε Ζώνης Ειδικής Προστασίας, χαρακτηρισμένη ως Εθνικό Πάρκο.

Το σημείο όπου έγινε η ρίψη των αποβλήτων. Ελληνική Αστυνομία

Από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων προκλήθηκε ρύπανση του εδάφους, του υπεδάφους και του υδάτινου αποδέκτη, καθώς και υποβάθμιση του περιβάλλοντος της οικολογικά προστατευμένης περιοχής.

Η ρίψη αποβλήτων προκάλεσε σημαντική οικολογική ζημιά στο σημείο. Ελληνική Αστυνομία

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης