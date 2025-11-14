Κιλκίς: Τροχαίο με τρία οχήματα στη Νέα Σάντα - Δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 09:15 επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέου Πετριτσίου με εμπλεκόμενα 3 οχήματα στη Νέα Σάντα του Κιλκίς.

Σύμφωνα με το thestival.gr τα οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες συνθήκες ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά δύο επιβαίνοντες οι οποίοι μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κιλκίς.

