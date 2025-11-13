Θεσσαλονίκη: Κατεδαφίζονται τα εγκαταλελλειμένα κτήρια του ΑΓΝΟ μετά από 33 χρόνια

Ξεκινούν αύριο το πρωί οι εργασίες κατεδάφισης των εγκαταλελειμμένων εδώ και 33 χρόνια κτισμάτων της πρώην γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ στη Σταυρούπολη.

«Με απόφαση του Δημάρχου Παύλου Μελά, Δημήτρη Ασλανίδη, ξεκινούν αύριο το πρωί, στις 9, οι εργασίες κατεδάφισης εντός της κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης του πρώην εργοστασίου ΑΓΝΟ, στη συμβολή των οδών Καραολή & Δημητρίου και Ιασωνίδου», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου, που σχεδιάζει να αξιοποιήσει τον χώρο για τη δημιουργία πνεύμονα πρασίνου.

Η έκταση περίπου 16 στρεμμάτων είχε παραχωρηθεί το 1955 από το υπουργείο Γεωργίας στον Συνεταιρισμό Αγελαδοτρόφων Θεσσαλονίκης «Άγιο Μόδεστο», με καθορισμένο σκοπό την παστερίωση και αποθήκευση γάλακτος. Στη συνέχεια εκδόθηκε τίτλος κυριότητας και μεταγράφηκε η έκταση στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης, χωρίς να παρέχονται επιπλέον δικαιώματα στον Συνεταιρισμό. Το 1972, ο χώρος χαρακτηρίστηκε Κοινόχρηστος (ΦΕΚ 303/Δ/1972). Το 1974, η Ένωση Αγροτικών Γαλακτοκομικών και Αγελαδοτροφικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης «ΑΓΝΟ» αγόρασε από τον «Άγιο Μόδεστο» την έκταση και δημιούργησε την πρώτη βιομηχανία γάλακτος.

Οι ανεγερθείσες εγκαταστάσεις χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό της παραχώρησης και λειτούργησαν μέχρι το 1992, όταν η «ΑΓΝΟ» μετεγκαταστάθηκε στον Λαγκαδά.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης