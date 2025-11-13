Βόλος: Με ρεφενέ η κηδεία 63χρονου ο οποίος πέθανε μόνος και έμεινε ημέρες άταφος

Πέντε μέρες παρέμενε στον ψυκτικό θάλαμο του νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου η σορός 63χρονου Βολιώτη. Κανένας από την οικογένειά του δεν ενδιαφέρθηκε για να κινήσει τις διαδικασίες για την ταφή του.

Τελικά η αγάπη του κόσμου ήταν αυτή που συγκέντρωσε το απαιτούμενο ποσό για την εξόδια ακολουθία, η οποία θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως ακριβώς προβλέπεται, με τον δέοντα σεβασμό που επιβάλλεται για τη μνήμη του νεκρού.

Φίλοι και γείτονες ήταν εκείνοι που ευαισθητοποιήθηκαν για τον 63χρονο. Αυθορμήτως συνεννοήθηκαν ο ένας με τον άλλο και συγκέντρωσαν το ποσό που απαιτείται για τα έξοδα ταφής.

Ο εκλιπών μπορεί να έφυγε από τη ζωή μόνος αλλά ήταν αγαπητός στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζούσε εδώ και σειρά ετών, τον γνώριζαν όλοι και είχε καλές σχέσεις με τη γειτονιά του. Οι γείτονες παρά τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής άρθηκε στο ύψος των περιστάσεων εθελοντικά χωρίς να προσκληθεί από κανέναν.

Επισημαίνεται ότι κάθε χρόνο τουλάχιστον τέσσερις με πέντε πολίτες φεύγουν από τη ζωή μόνοι με τις κοινωνικές υπηρεσίες να προχωρούν σε έρευνες για τις οικογένειές τους, το ευρύτερο συγγενικό τους περιβάλλον, ώστε σε κάθε περίπτωση με κάποιο τρόπο να εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον δίνουν έστω την άδειά τους για τις ταφές κι ας μη θέλουν από κει και πέρα να συμμετέχουν σε καμία άλλη διαδικασία.

Όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες και υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι κηδείες πραγματοποιούνται τελικά με έξοδα του Δήμου Βόλου.

Με πληροφορίες από taxydromos.gr

Διαβάστε επίσης