Δονούσα: Τρία χρόνια στη φυλακή και πρόστιμο 3.000 ευρώ στον 63χρονο που βασάνιζε γάτες

Σε τρία χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ καταδικάστηκε ο 63χρονος κάτοικος Δονούσας που είχε εγκλωβισμένες 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, ο 63χρονος κατηγορούμενος (που δικάστηκε χωρίς δικηγόρο) οδηγείται πλέον στη φυλακή, δίνοντας τέλος σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει οργή και αγανάκτηση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο ίδιος εμφανίστηκε απολογητικός, ισχυριζόμενος ότι «αγαπάει τα γατάκια και θέλει μόνο το καλό τους».

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η υπόθεση που οδήγησε σήμερα στην καταδίκη του κατηγορούμενου, είχε ξεκινήσει ύστερα από καταγγελίες φιλόζωων στη Δονούσα. Με εντολή του εισαγγελέα Αιγαίου, κ. Τσορμπατζόγλου, οργανώθηκε επιχείρηση σύλληψης του άνδρα, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές ως ο «συλλέκτης–κακοποιητής ζώων του Μοσχάτου».

Το όνομά του είχε έρθει για πρώτη φορά στη δημοσιότητα το 2019, όταν η αστυνομία —μετά από έντονη δυσοσμία που είχε αναφερθεί από γείτονες— πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του. Εκεί εντόπισε 11 σκελετωμένα σκυλιά και 20 γάτες σε άθλια κατάσταση μέσα σε ένα σκοτεινό υπόγειο, καθώς και θηλιές και άλλα αντικείμενα που παρέπεμπαν σε κακοποίηση ζώων.

Στη Δονούσα, η κατάσταση αποδείχθηκε εξίσου συγκλονιστική. Οι αρχές βρήκαν περίπου 58 γάτες στοιβαγμένες σε ένα άθλιο, σκοτεινό και βρώμικο δωμάτιο, χωρίς τις βασικές συνθήκες υγιεινής και φροντίδας.

