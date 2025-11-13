Πώς συνελήφθη ο δράστης και διασώθηκαν οι 58 κακοποιημένες γάτες στη Δονούσα

Με παρέμβαση της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς στήθηκε η αστυνομική επιχείρηση, για τη σύλληψη του σεσημασμένου κακοποιητή ζώων στη Δονούσα.

Απορίας άξιον το γεγονός ότι παρότι ο ίδιος, Η.Σ., 64 ετών, είχε συλληφθεί το 2019 για βάναυσες πράξεις, βασανισμούς και θανατώσεις ζώων, ο ίδιος έναν μήνα μετά όπως αποκαλύπτει το Newsbomb βρέθηκε στη Δονούσα, ως νέο τόπο κατοικίας, όπου εκτός από απειλές κατά ανθρώπων, συνέχισε το ανόσιο έργο του...

Σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία, η παρέμβαση ξεκίνησε έπειτα από έγγραφη καταγγελία της δημοσιογράφου Ελένης Ηλιοπούλου προς την ΕΓΠΖΣ για πιθανή τέλεση νέων κακουργηματικών πράξεων εις βάρος ζώων συντροφιάς από κάτοικο του νησιού, ο οποίος είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για αντίστοιχα αδικήματα.

Η Ειδική Γραμματεία απέστειλε άμεσα έγγραφο προς τη ΓΕΠΑΔ Νοτίου Αιγαίου, ζητώντας τη συγκρότηση κλιμακίου αστυνομικών για επιτόπιο έλεγχο στην οικία του καταγγελλομένου. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 24 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 4830/2021 (βασανισμός ζώων συντροφιάς).

Σε ένα μόνο δωμάτιο της οικίας —η οποία ήταν περιφραγμένη ώστε να μην υπάρχει οπτική επαφή— εντοπίστηκαν 40 γάτες μέσα στο σκοτάδι, χωρίς φαγητό και νερό, σε χώρο γεμάτο απορρίμματα και περιττώματα.

Σε δεύτερο δωμάτιο βρέθηκαν 11 ακόμη γάτες στις ίδιες συνθήκες, ενώ σε άλλα δωμάτια εντοπίστηκαν 4, 2 και 1 γάτα αντίστοιχα. Οι συνθήκες ήταν αποπνικτικές, με έντονη δυσοσμία και πλήρη έλλειψη σήμανσης και εμβολιασμού σε όλα τα ζώα. Βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 1.740.000 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 30.000 ευρώ ανά ζώο για τον βασανισμό, σύμφωνα με τον νόμο. Τα διοικητικά πρόστιμα για έλλειψη τσιπ και έλλειψη βιβλιαρίων υγείας δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί.

01 04 02 04 03 04 04 04

Ο δράστης προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψη και κρατείται στη Νάξο, ενώ αναμένεται η απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή σχετικά με την ποινική του μεταχείριση. Παράλληλα, διερευνάται το κίνητρο του δράστη, ώστε να υπάρξει πλήρης κατανόηση και διερεύνηση της κακοποιητικής του συμπεριφοράς.

«Η Ειδική Γραμματεία ευχαριστεί θερμά τη ΓΕΠΑΔ Νοτίου Αιγαίου και το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου για την άμεση και ουσιαστική αστυνομική παρέμβαση στο νησί, που οδήγησε στη διάσωση των ζώων. Όλοι εμείς στην Ειδική Γραμματεία συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές, ώστε κάθε περιστατικό κακοποίησης να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά — με γνώμονα την προστασία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς», αναφέρεται.

Διαβάστε επίσης