Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα

Είναι απορίας άξιον το πώς σε αυτή τη χώρα, των θεσμών και των νόμων, οι εγκληματίες βρίσκουν τον τρόπο να παραμένουν ατιμώρητοι και να συνεχίζουν να σκορπούν τη φρίκη με θύματα τις αθώες ψυχές...

Σωτήρης Σκουλούδης

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Μία απίστευτη φρίκη βίωναν εκατοντάδες ζώα εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, όμως, όπως γίνεται πολλές φορές και σε περιπτώσεις βίας κατά ανθρώπων, στόματα παρέμεναν κλειστά για καιρό... Σε σπίτι-τρώγλη του Μοσχάτου, ένας κατά τις μαρτυρίες των γειτόνων σχιζοφρενής, αιχμαλώτιζε και βασάνιζε σκυλιά και γατιά. Παρότι άκουγαν για 10 χρόνια ουρλιαχτά από τα ζώα... κώφευαν και... κοιτούσαν αλλού, γιατί φοβόντουσαν τον ιδιοκτήτη του σπιτιού...

Ωστόσο, πήγε μια νέα νοικάρισσα στη γειτονιά και λόγω της έντονης δυσοσμίας κάλεσε τις Αρχές. Ετσι λοιπόν ξετυλίχθηκε το κουβάρι της ιστορίας. Η αστυνομία συνοδεία υπηρεσιών του δήμου, μπήκε στο σπίτι και βίωσαν ένα θρίλερ. Στο σπίτι, βρέθηκαν δεκάδες σκελετοί από νεκρά ζώα, τα οποία εικάζεται ότι βρίσκονταν εκεί για μήνες ή και χρόνια. Τα ζώα κακοποιούνταν συστηματικά από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, που ζούσε μέσα στην υγειονομική βόμβα δύο ορόφων (υπόγειο, ισόγειο κι αυλή) και κανείς δεν έλεγε κουβέντα».

Όπως καταγγέλλει η κυρία Σοφία Κρομμυδάκη, πρόεδρος αδέσποτων εθελοντών Ρέντη – Μοσχάτου κληθείσα να απαντήσει γιατί δεν πήγαιναν τόσο καιρό οι Αρχές, είπε ότι δεν γίνονταν καταγγελίες και όταν «πήγαν οι αστυνομικοί με πολιτικά, τους έβγαλε καραμπίνα. Κατόπιν πήγαν ένστολοι και ήταν πιο... ήρεμος. Τον πήγαν στο ψυχιατρείο και εκεί οι υπηρεσίες τον έβγαλαν έξω. Γιατί και πώς δεν γνωρίζουμε...»

Το κείμενο αυτό είναι η εισαγωγή του σχετικού άρθρου του Newsbomb, της 30ης Ιουλίου του 2019. Μια ιστορία φρίκης, πολύ πόνου και θανάτου για δεκάδες αθώες ψυχές.

Η συνέχεια, έρχεται τώρα και 6 χρόνια αργότερα. Και καταδεικνύει, ότι η «σιωπή» των κατοίκων του Μοσχάτου που ουσιαστικά επέτρεπε για τόσα χρόνια αυτή τη φρίκη, δεν είναι η μόνη αιτία για το πρόβλημα – η βασικότερη, δεν είναι άλλη από την ανεπαρκή αντιμετώπιση από την Πολιτεία αυτών των «ανθρώπων» που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις και φυσικά το περιθώριο που τους δίνει η ατιμωρησία να επαναλαμβάνουν για όσο χρειαστεί το έγκλημα. Όσα κουφάρια βασανισμέων γατών και σκυλιών και να αφήσει πίσω του…

Ο 64χρονος Η. Σ., μάλλον -λέμε μάλλον γιατί είναι πολύ δύσκολο για τις υπηρεσίες να ενημερώσουν- νοσηλεύτηκε για ελάχιστο διάστημα το καλοκαίρι του 2019 στο ψυχιατρείο στο Δαφνί έπειτα από την αποκάλυψη αυτής της φρίκης, ωστόσο κανείς δεν τον εμπόδισε να επαναλάβει τις ανόσιες πράξεις του λίγο αργότερα, κάπου αλλού, όπου δεν θα γινόταν αντιληπτός, όπου μάλιστα, δεν υπάρχει αστυνομία παρά μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες…

Ο κακοποιητής μετακόμισε λοιπόν στη Δονούσα, όπου συγκέντρωνε δεκάδες γάτες οι οποίες, διαβιώντας σε άθλιες συνθήκες, μαρτυρούσαν όπως φαίνεται μία προς μία στα χέρια του… Ευτυχώς, εδώ κάποιος μίλησε και οι αρχές έκαναν ξανά τη δουλειά τους, ως οφείλουν από τον Νόμο, ο οποίος πλέον είναι ιδιαίτερα αυστηρός για τα θέματα κακοποίησης ζώων, ενώ προβλέπεται και πολυετής κάθειρξη καθώς πρόκειται για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Έπειτα από καλά στημένη ολονύχτια επιχείρηση στη Δονούσα, από εισαγγελείς, δικαστή και αστυνομικούς, απελευθερώθηκαν περισσότερες από 50 γάτες, μετά από καταγγελίες ότι, κάτοικος του νησιού τις είχε φυλακισμένες υπό φριχτές συνθήκες διαβίωσης και τις κακοποιούσε.

Δείτε εικόνες:

gates3.jpg
0104
gates.jpg
0204
gates1.jpg
0304
gates2.jpg
0404

Σε βάρος του Η.Σ. σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία των ζώων και το χρηματικό πρόστιμο-ρεκόρ για τέτοιου είδους αδικήματα, και συγκεκριμένα 1,7 εκατομμύρια ευρώ, κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4830/2021.

Απειλούσε και τη γιατρό του νησιού

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το Newsbomb, ο άνδρας είχε απασχολήσει και τις λιμενικές αρχές του νησιού λόγω επιθετικής και απειλητικής συμπεριφοράς κατά της γιατρού της Δονούσας.

Συγκεκριμένα στις 2 Σεπτεμβρίου του 2019 – δηλαδή έναν μήνα μετά τη σύλληψή του στο Μοσχάτο, κι ενώ όπως φαίνεται ο εγκλεισμός του στο ψυχιατρείο κράτησε… ελάχιστα- ο άνδρας απείλησε την ιατρό της Δονούσας ώστε να του συνταγογραφήσει ηλεκτρονικά τα φάρμακά του, αν και κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατόν. Κλήθηκε ο λιμενικός για να ηρεμήσουν τα πράγματα, κι όπως έγραψε στην αναφορά του, «ο ασθενής αμφισβήτησε την ιατρική της ειδικότητα, ήταν έντονα εκνευρισμένος χωρίς να ηρεμήσει ενώ συνεχώς της μιλούσε με απαξιωτικό και εριστικό τρόπο. Επίσης σε ανύποπτο χρόνο κατά δήλωση της ιατρού ο ασθενής την πλησίασε και με προτεταμένη τη γροθιά του προς το πρόσωπο της έλεγε ασυναρτησίες ενώ στην προσπάθειά της νοσηλεύτριας να τον ηρεμήσει εκείνος της είπε «να κοιτάει τη δουλειά της».

Τότε, μάλιστα, περιγράφει ο Λιμενικός, «ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δονούσας μου εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με το γεγονός και την παραμονή του Η.Σ. στη Νήσο Δονούσα καθότι στο νησί δεν υπάρχει αστυνόμευση παρά μόνο δύο μήνες το χρόνο κατά την θερινή περίοδο (Ιούλιο και Αύγουστο) συνεπώς εάν στο μέλλον συμβεί αντίστοιχο περιστατικό από το εν λόγω πρόσωπο θα φέρει σε δυσχερή θέση τους κατοίκους και την ασφάλειά τους».

Όπως φάνηκε, ο άνδρας ο οποίος αν και δεν φυλακίστηκε και δεν νοσηλεύτηκε ποτέ παρά τους δεκάδες βασανισμούς και θανατώσεις ζώων, αποτέλεσε τελικά την απειλή και τον τρόμο για τις γάτες της Δονούσας.

Άραγε αυτή τη φορά, θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα εμποδιστεί ο κακοποιητής από αντίστοιχες πράξεις στο μέλλον, ή σε λίγο καιρό θα ξαναγράφουμε παρόμοιο ρεπορτάζ;

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:52ΥΓΕΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Μην καταναλώσετε αυτά τα ψάρια - Είναι γεμάτα υδράργυρο

09:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γεωμαγνητική καταιγίδα χτυπάει τη Γη: Φόβοι για την «κανιβαλική CME» - Διαταραχές σε δίκτυα κινητής και ενέργειας

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Παλαιστίνιοι από τη Γάζα προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να διακοπούν οι εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας για τη συντριβή του C-130 - «Μπάλα φωτιάς που εξερράγη πάνω από στρατηγική περιοχή»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault: Το νέο σχέδιο μάχης απέναντι στους Κινέζους

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης για Κυπριακό, ενεργειακά και εμβάθυνση συνεργασιών

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Έφηβος στην Αυστραλία επέστρεψε 3.500 δολάρια που βρήκε στο έδαφος - Η τιμιότητά του δεν έμεινε χωρίς ανταμοιβή

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζοι αστροναύτες ασφαλείς αλλά εγκλωβισμένοι στον Τιανγκόνγκ: Πώς θα επιστρέψουν στη Γη;

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Αυτός είναι ο τρίχρονος Ανδρέας που σκοτώθηκε πέφτοντας από μάντρα - «Στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού»

09:17WHAT THE FACT

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις όταν πλένεις ρούχα στο πλυντήριο

09:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στιγμές τρόμου για τον Ραχίμ Στέρλινγκ: Ήρθε αντιμέτωπος με διαρρήκτες - Ήταν στο σπίτι με τα παιδιά του

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κίνα για επίσημη επίσκεψη ο βασιλιάς της Ισπανίας - Οικονομική προσέγγιση παρά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ

09:13ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θέλω να μυρίζω το ίδιο με τους φτωχούς» - Τουρκάλα influencer προκάλεσε σάλο στα social

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Χημική ουσία σε προϊόντα καθαρισμού που έχουμε σπίτι συνδέονται με σοβαρές ασθένειες

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με Ι.Χ στην Τσιμισκή

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Δίχως τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη - Νέα «καραβιά» στον Λέντα

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας ανατρέπει την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη

08:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ζευγάρι που ήταν στο μακελειό μιλά για πρώτη φορά - «Ακούμε στα αυτιά μας ακόμη και σήμερα τα καλάσνικοφ»

08:44ΜΠΑΣΚΕΤ

«Φωτιά με Φαρίντ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Αυτός είναι ο τρίχρονος Ανδρέας που σκοτώθηκε πέφτοντας από μάντρα - «Στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού»

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας για τη συντριβή του C-130 - «Μπάλα φωτιάς που εξερράγη πάνω από στρατηγική περιοχή»

08:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ζευγάρι που ήταν στο μακελειό μιλά για πρώτη φορά - «Ακούμε στα αυτιά μας ακόμη και σήμερα τα καλάσνικοφ»

08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ανατροπή με την ημερομηνία πληρωμής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πυρπόλησαν όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Διακοπή κυκλοφορίας λόγω χειροβομβίδας

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε φούρνο στα Άνω Λιόσια — Ένοπλη ληστεία με θύματα δύο νεαρές υπαλλήλους

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε τροχιά παρατεταμένης καλοκαιρίας η χώρα – Τι αλλάζει από 17 Νοεμβρίου

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στην έρημο του Ντουμπάι

09:17WHAT THE FACT

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις όταν πλένεις ρούχα στο πλυντήριο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι και οι 20 επιβαίνοντες του C-130 είναι νεκροί

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η κατάθεση του φραπέ και το μερίδιο, ποιοι «έσωσαν» τη ΝΔ στην ΚΕΔΕ, το θαύμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι εμπνευσμένοι τίτλοι της «Ιθάκης» του Τσίπρα, οι Σαουδάραβες και ο Μυτιληναίος

09:52ΥΓΕΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Μην καταναλώσετε αυτά τα ψάρια - Είναι γεμάτα υδράργυρο

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Κινέζα «θεά του πλούτου»: Εξαπάτησε 128.000 ανθρώπους με Bitcoin και έζησε σαν εκατομμυριούχος για έξι χρόνια

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες στη φάκα της ΑΑΔΕ – Εμφάνιζαν ζημιές και εισοδήματα κάτω από τον βασικό μισθό

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αναστασία Τασούλα: «Κάνε όνειρα, ακόμα κι αν είσαι στο νοσοκομείο», είχε πει στο Newsbomb η 26χρονη που έφυγε από τη ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ