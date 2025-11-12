Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα

«Μία απίστευτη φρίκη βίωναν εκατοντάδες ζώα εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, όμως, όπως γίνεται πολλές φορές και σε περιπτώσεις βίας κατά ανθρώπων, στόματα παρέμεναν κλειστά για καιρό... Σε σπίτι-τρώγλη του Μοσχάτου, ένας κατά τις μαρτυρίες των γειτόνων σχιζοφρενής, αιχμαλώτιζε και βασάνιζε σκυλιά και γατιά. Παρότι άκουγαν για 10 χρόνια ουρλιαχτά από τα ζώα... κώφευαν και... κοιτούσαν αλλού, γιατί φοβόντουσαν τον ιδιοκτήτη του σπιτιού...

Ωστόσο, πήγε μια νέα νοικάρισσα στη γειτονιά και λόγω της έντονης δυσοσμίας κάλεσε τις Αρχές. Ετσι λοιπόν ξετυλίχθηκε το κουβάρι της ιστορίας. Η αστυνομία συνοδεία υπηρεσιών του δήμου, μπήκε στο σπίτι και βίωσαν ένα θρίλερ. Στο σπίτι, βρέθηκαν δεκάδες σκελετοί από νεκρά ζώα, τα οποία εικάζεται ότι βρίσκονταν εκεί για μήνες ή και χρόνια. Τα ζώα κακοποιούνταν συστηματικά από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, που ζούσε μέσα στην υγειονομική βόμβα δύο ορόφων (υπόγειο, ισόγειο κι αυλή) και κανείς δεν έλεγε κουβέντα».

Όπως καταγγέλλει η κυρία Σοφία Κρομμυδάκη, πρόεδρος αδέσποτων εθελοντών Ρέντη – Μοσχάτου κληθείσα να απαντήσει γιατί δεν πήγαιναν τόσο καιρό οι Αρχές, είπε ότι δεν γίνονταν καταγγελίες και όταν «πήγαν οι αστυνομικοί με πολιτικά, τους έβγαλε καραμπίνα. Κατόπιν πήγαν ένστολοι και ήταν πιο... ήρεμος. Τον πήγαν στο ψυχιατρείο και εκεί οι υπηρεσίες τον έβγαλαν έξω. Γιατί και πώς δεν γνωρίζουμε...»

Το κείμενο αυτό είναι η εισαγωγή του σχετικού άρθρου του Newsbomb, της 30ης Ιουλίου του 2019. Μια ιστορία φρίκης, πολύ πόνου και θανάτου για δεκάδες αθώες ψυχές.

Η συνέχεια, έρχεται τώρα και 6 χρόνια αργότερα. Και καταδεικνύει, ότι η «σιωπή» των κατοίκων του Μοσχάτου που ουσιαστικά επέτρεπε για τόσα χρόνια αυτή τη φρίκη, δεν είναι η μόνη αιτία για το πρόβλημα – η βασικότερη, δεν είναι άλλη από την ανεπαρκή αντιμετώπιση από την Πολιτεία αυτών των «ανθρώπων» που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις και φυσικά το περιθώριο που τους δίνει η ατιμωρησία να επαναλαμβάνουν για όσο χρειαστεί το έγκλημα. Όσα κουφάρια βασανισμέων γατών και σκυλιών και να αφήσει πίσω του…

Ο 64χρονος Η. Σ., μάλλον -λέμε μάλλον γιατί είναι πολύ δύσκολο για τις υπηρεσίες να ενημερώσουν- νοσηλεύτηκε για ελάχιστο διάστημα το καλοκαίρι του 2019 στο ψυχιατρείο στο Δαφνί έπειτα από την αποκάλυψη αυτής της φρίκης, ωστόσο κανείς δεν τον εμπόδισε να επαναλάβει τις ανόσιες πράξεις του λίγο αργότερα, κάπου αλλού, όπου δεν θα γινόταν αντιληπτός, όπου μάλιστα, δεν υπάρχει αστυνομία παρά μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες…

Ο κακοποιητής μετακόμισε λοιπόν στη Δονούσα, όπου συγκέντρωνε δεκάδες γάτες οι οποίες, διαβιώντας σε άθλιες συνθήκες, μαρτυρούσαν όπως φαίνεται μία προς μία στα χέρια του… Ευτυχώς, εδώ κάποιος μίλησε και οι αρχές έκαναν ξανά τη δουλειά τους, ως οφείλουν από τον Νόμο, ο οποίος πλέον είναι ιδιαίτερα αυστηρός για τα θέματα κακοποίησης ζώων, ενώ προβλέπεται και πολυετής κάθειρξη καθώς πρόκειται για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Έπειτα από καλά στημένη ολονύχτια επιχείρηση στη Δονούσα, από εισαγγελείς, δικαστή και αστυνομικούς, απελευθερώθηκαν περισσότερες από 50 γάτες, μετά από καταγγελίες ότι, κάτοικος του νησιού τις είχε φυλακισμένες υπό φριχτές συνθήκες διαβίωσης και τις κακοποιούσε.

Σε βάρος του Η.Σ. σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία των ζώων και το χρηματικό πρόστιμο-ρεκόρ για τέτοιου είδους αδικήματα, και συγκεκριμένα 1,7 εκατομμύρια ευρώ, κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4830/2021.

Απειλούσε και τη γιατρό του νησιού

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το Newsbomb, ο άνδρας είχε απασχολήσει και τις λιμενικές αρχές του νησιού λόγω επιθετικής και απειλητικής συμπεριφοράς κατά της γιατρού της Δονούσας.

Συγκεκριμένα στις 2 Σεπτεμβρίου του 2019 – δηλαδή έναν μήνα μετά τη σύλληψή του στο Μοσχάτο, κι ενώ όπως φαίνεται ο εγκλεισμός του στο ψυχιατρείο κράτησε… ελάχιστα- ο άνδρας απείλησε την ιατρό της Δονούσας ώστε να του συνταγογραφήσει ηλεκτρονικά τα φάρμακά του, αν και κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατόν. Κλήθηκε ο λιμενικός για να ηρεμήσουν τα πράγματα, κι όπως έγραψε στην αναφορά του, «ο ασθενής αμφισβήτησε την ιατρική της ειδικότητα, ήταν έντονα εκνευρισμένος χωρίς να ηρεμήσει ενώ συνεχώς της μιλούσε με απαξιωτικό και εριστικό τρόπο. Επίσης σε ανύποπτο χρόνο κατά δήλωση της ιατρού ο ασθενής την πλησίασε και με προτεταμένη τη γροθιά του προς το πρόσωπο της έλεγε ασυναρτησίες ενώ στην προσπάθειά της νοσηλεύτριας να τον ηρεμήσει εκείνος της είπε «να κοιτάει τη δουλειά της».

Τότε, μάλιστα, περιγράφει ο Λιμενικός, «ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δονούσας μου εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με το γεγονός και την παραμονή του Η.Σ. στη Νήσο Δονούσα καθότι στο νησί δεν υπάρχει αστυνόμευση παρά μόνο δύο μήνες το χρόνο κατά την θερινή περίοδο (Ιούλιο και Αύγουστο) συνεπώς εάν στο μέλλον συμβεί αντίστοιχο περιστατικό από το εν λόγω πρόσωπο θα φέρει σε δυσχερή θέση τους κατοίκους και την ασφάλειά τους».

Όπως φάνηκε, ο άνδρας ο οποίος αν και δεν φυλακίστηκε και δεν νοσηλεύτηκε ποτέ παρά τους δεκάδες βασανισμούς και θανατώσεις ζώων, αποτέλεσε τελικά την απειλή και τον τρόμο για τις γάτες της Δονούσας.

Άραγε αυτή τη φορά, θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα εμποδιστεί ο κακοποιητής από αντίστοιχες πράξεις στο μέλλον, ή σε λίγο καιρό θα ξαναγράφουμε παρόμοιο ρεπορτάζ;

