Σκάνδαλο Haaretz: Πληρωμένα δημοσιεύματα για το Κατάρ, αποκαλύπτει το Times of Israel

Σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία της Haaretz, προκαλεί δημοσίευμα των Times of Israel, σύμφωνα με το οποίο ο δημοσιογράφος της Ισραηλινής εφημερίδας Alon Pinkas, έλαβε πληρωμές εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων την περίοδο 2024–2025, οι οποίες φέρονται να συνδέονται με την κυβέρνηση του Qatar. Ο Alon Pinkas πρώην διπλωμάτης και πολιτικός αναλυτής αρθρογραφούσε στη Haaretz.

Όπως σημειώνει το Times of Israel, τα χρήματα καταβλήθηκαν μέσω του επιχειρηματία Gil Birger, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ανακρίνεται από τις ισραηλινές αρχές ως πιθανός ενδιάμεσος σε μεταφορές χρημάτων μεταξύ του Κατάρ και προσώπων που συνδέονται με το περιβάλλον του πρωθυπουργού Benjamin Netanyahu. Οι συναλλαγές αυτές φέρονται, πάντα κατά το δημοσίευμα, να πραγματοποιήθηκαν μέσω του Αμερικανού λομπίστα Jay Footlik, εγγεγραμμένου εκπροσώπου συμφερόντων του Κατάρ στις ΗΠΑ.

Η υπόθεση εντάσσεται στο αποκαλούμενο σκάνδαλο «Qatargate», το οποίο, όπως περιγράφεται στο άρθρο, αφορά καταγγελίες ότι συνεργάτες του Netanyahu έλαβαν χρήματα για να προωθούν πληροφορίες φιλικές προς το Κατάρ σε δημοσιογράφους, την περίοδο που το Κατάρ διαμεσολαβούσε στις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Hamas για την απελευθέρωση ομήρων μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Τα επίμαχα points

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται, επίσης, ότι σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, η εκστρατεία επιρροής του Κατάρ επιδίωξε να προωθήσει πέντε σημεία συζήτησης, τα οποία ο Pinkas φέρεται να επανέλαβε σε επτά στήλες που δημοσίευσε η Haaretz, ενώ πληρωνόταν από την Footlik.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Aluf Benn ζήτησε εξηγήσεις, ενώ λίγο αργότερα ο Pinkas διέκοψε τη συνεργασία του με τη Haaretz. Όπως σημειώνεται, η εφημερίδα πρόσθεσε σχετική σημείωση διαφάνειας στα άρθρα της συγκεκριμένης περιόδου.

Παράλληλα, το Times of Israel επισημαίνει ότι οι αποκαλύψεις αυτές δημιουργούν σύννεφα στην αξιοπιστία της Haaretz, επαναφέροντας –σύμφωνα με το δημοσίευμα– τη συζήτηση στο Ισραήλ για τα όρια μεταξύ αρθρογραφίας, πολιτικής ανάλυσης και οργανωμένης επιρροής, καθώς και για την επάρκεια των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου στα μέσα ενημέρωσης.

Τέλος, ο ίδιος ο Pinkas, όπως αναφέρεται στο άρθρο, αρνήθηκε ότι πληρώθηκε για να γράφει άρθρα φιλικά προς το Κατάρ, υποστηρίζοντας ότι οι αναλύσεις του εξέφραζαν προσωπικές απόψεις και ότι οι επαγγελματικές υπηρεσίες που παρείχε δεν σχετίζονταν με το Κατάρ.