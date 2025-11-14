Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε σπείρα που χτύπησε 11 ΑΤΜ με λεία 500.000 ευρώ
Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 6 ατόμων για ανατίναξη ΑΤΜ σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες
Τουλάχιστον 11 ΑΤΜ ανατίναξαν οι 6 συλληφθέντες, ηλικίας από 30 έως 51 ετών, σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες, με τη λεία τους να αγγίζει τις 500.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση τους διήρκησε από τον Μάιο του 2020 έως και τον Αύγουστο του 2021. Οι δράστες κινούνταν με κλεμμένα οχήματα, τα ορμητήρια τους βρίσκονταν σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς, ενώ «χτυπούσαν» ΑΤΜ σε προάστια της Θεσσαλονίκης.
Μετά από έρευνα των Αρχών στα ορμητήρια των δραστών εντοπίστηκαν ένα καλάσνικοφ και δύο πιστόλια.
Σημειώνεται πως οι δύο από τους δράστες βρίσκονται ήδη στις φυλακές, ενώ οι υπόλοιποι 4 αναζητούνται.
