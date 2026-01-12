Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη στο Εφετείο για την δολοφονία της 41χρονης Γεωργίας που ήταν έγκυος

Αναβλήθηκε για τον προσεχή Μάιο η δίκη στο Εφετείο για τη δολοφονία της 41 ετών εγκύου, η σορός της οποίας είχε βρεθεί τον Ιανουάριο του 2024 μέσα σε μπαούλο, σε δύσβατη περιοχή κοντά στο Μονοπήγαδο, στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

Κατηγορούμενοι για την υπόθεση είναι ο 41 ετών σύντροφος (τότε) της παθούσας και ο 36χρονος φίλος του, οι οποίοι πρωτόδικα καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15ετή κάθειρξη. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου εισήχθη η υπόθεση, ανέβαλε την εκδίκασή της, κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης που επικαλέστηκε κώλυμα.

Υπενθυμίζεται ότι το έγκλημα διαπράχθηκε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς του 2024, στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο κατηγορούμενος σύντροφος, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, και το κίνητρο φαίνεται πως ήταν η ληστεία. Η άτυχη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στην 7η εβδομάδα της κύησης, εντοπίστηκε μία εβδομάδα αργότερα, ύστερα από υπόδειξη του 36χρονου φίλου, που απευθυνόμενος στην ΕΛ.ΑΣ. ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, η σορός της έφερε θανατηφόρα τραύματα από μαχαίρι στην τραχηλική χώρα και στον αυχένα.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους δύο κατηγορούμενους να μεταφέρουν το μπαούλο και να πετάνε μετά το έγκλημα διάφορα αντικείμενα σε κάδους απορριμμάτων -μεταξύ αυτών κι ένα στρώμα, πάνω στο οποίο εντοπίστηκαν ίχνη αίματος της δολοφονηθείσας. Είχε προηγηθεί η προσπάθεια του 41 ετών συντρόφου της να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των διωκτικών Αρχών, στέλνοντας διάφορα μηνύματα με δήθεν αποστολέα τη γυναίκα.

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας, έκρινε ένοχους (σε πρώτο βαθμό) τους δύο άντρες για ανθρωποκτονία με δόλο, διακοπή κύησης, ληστεία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, χωρίς να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Έκτοτε βρίσκονται έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης.

Στις απολογίες τους, οι δύο καταδικασθέντες αποποιήθηκαν τις ποινικές τους ευθύνες, υποδεικνύοντας ο ένας τον άλλον ως δολοφόνο της παθούσας. «Πήρα την αγωγή μου και κοιμήθηκα […] Όταν ξύπνησα την επόμενη μέρα, η Γεωργία έλειπε», ανέφερε ο κατηγορούμενος σύντροφος, η οποία ήταν και μητέρα ενός ανήλικου παιδιού. Από την πλευρά του, ο συγκατηγορούμενος φίλος του ανέφερε ότι δέχθηκε να συμμετάσχει σε μία «σκηνοθετημένη» ληστεία, επειδή είχε ανάγκη τα χρήματα, αλλά δεν ήθελε να προκαλέσει κακό στη γυναίκα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

