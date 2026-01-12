Όσοι χρησιμοποιούν ενέσεις για να χάσουν βάρους ξαναπαίρνουν τα κιλά τέσσερις φορές πιο γρήγορα

Όσοι αδυνατίζουν με ενέσεις μπορεί να ξαναπάρουν τα κιλά τέσσερις φορές πιο γρήγορα από εκείνους που χάνουν βάρος με συμβατικές δίαιτες και άσκηση

Όσοι χρησιμοποιούν ενέσεις για να χάσουν βάρους ξαναπαίρνουν τα κιλά τέσσερις φορές πιο γρήγορα
Όσοι στρέφονται στις ενέσεις για να χάσουν βάρος, μπορεί να ξαναπάρουν τα χαμένα κιλά, τέσσερις φορές πιο γρήγορα από εκείνους που ακολουθούν τις συμβατικές δίαιτες σε συνδυασμό με άσκηση, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στο British Medical Journal υποδηλώνουν ότι τα υπέρβαρα άτομα χάνουν μεγάλα ποσά βάρους όταν χρησιμοποιούν ενέσεις -σχεδόν το ένα πέμπτο του σωματικού τους βάρους- αλλά μόλις τις σταματήσουν, ξαναπαίρνουν 0,8 κιλά κάθε μήνα, κατά μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι επιστρέφουν στο βάρος που είχαν πριν τη θεραπεία σε ενάμιση χρόνο.

«Οι άνθρωποι που τις αγοράζουν πρέπει να γνωρίζουν τον κίνδυνο γρήγορης ανάκτησης βάρους όταν τελειώσει η θεραπεία», προειδοποιεί η ερευνήτρια Δρ. Susan Jebb, από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Τόνισε ότι τα ευρήματα προέρχονται από ιατρικές δοκιμές και όχι από την πραγματική ζωή και περισσότερες μελέτες για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των ενέσεων αδυνατίσματος θα ήταν χρήσιμες.

Οι ερευνητές εξέτασαν 37 μελέτες με πάνω από 9.000 ασθενείς για να συγκρίνουν τις επιτυχημένες ενέσεις απώλειας βάρους με τις συμβατικές δίαιτες ή άλλα χάπια.

Μόνο οκτώ από τις μελέτες αξιολόγησαν τη θεραπεία με τα νεότερα φάρμακα GLP-1, και η μέγιστη περίοδος παρακολούθησης σε αυτές τις μελέτες ήταν ένα έτος μετά τη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής, επομένως τα στοιχεία είναι κατά προσέγγιση.

Όσοι κάνουν δίαιτα μπορεί να χάσουν λιγότερο βάρος από ό,τι με τις ενέσεις, αλλά το βάρος επιστρέφει πιο αργά -περίπου 0,1 κιλό το μήνα- λένε οι ερευνητές.

Κίνδυνος υποτροπής

Το NHS συνιστά τις ενέσεις σε άτομα που είναι υπέρβαρα με κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με την παχυσαρκία και όχι σε άτομα που θέλουν απλώς να γίνουν πιο αδύνατα.

Οι γιατροί θα πρέπει επίσης να συνιστούν αλλαγές στον τρόπο ζωής που περιλαμβάνουν υγιεινή διατροφή και επαρκή άσκηση για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να διατηρήσουν το βάρος τους.

Πολλοί λένε ότι η θεραπεία με τις ενέσεις θα πρέπει να ακολουθείται εφ' όρου ζωής, δεδομένου του κινδύνου υποτροπής. Άτομα που έχουν προσπαθήσει να τις διακόψουν, περιγράφουν τη διακοπή ως «έναν διακόπτη που ενεργοποιείται και αμέσως λιμοκτονείς».

Μια γυναίκα είπε: «Ήταν σαν κάτι να άνοιξε στο μυαλό μου και να μου είπε: "Φάε τα πάντα, συνέχισε, το αξίζεις γιατί δεν έχεις φάει τίποτα για τόσο καιρό"».

Ο Δρ. Adam Collins, ειδικός στη διατροφή στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα ενέσιμα στον εγκέφαλο και το σώμα μπορεί να εξηγήσει γιατί η επαναφορά βάρους ενισχύεται μόλις σταματήσετε να τα λαμβένετε.

Μιμούνται μια φυσική ορμόνη που ονομάζεται GLP-1, η οποία ρυθμίζει την πείνα. «Η τεχνητή παροχή επιπέδων GLP-1 αρκετές φορές υψηλότερων από το κανονικό για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να σας κάνει να παράγετε λιγότερο από το δικό σας φυσικό GLP-1 και μπορεί επίσης να σας κάνει λιγότερο ευαίσθητους στις επιδράσεις του», αναφέρει.

«Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα κατά τη λήψη των φαρμάκων, αλλά μόλις διακόψετε αυτήν την «δόση» GLP-1, η όρεξη δεν ελέγχεται πλέον και η υπερκατανάλωση τροφής είναι πολύ πιο πιθανή», συμπληρώνει και προσθέτει ότι η διακοπή της κατανάλωσης είναι μια πραγματική πρόκληση.

«Αυτό επιδεινώνεται περαιτέρω εάν κάποιο άτομο έχει βασιστεί αποκλειστικά στο GLP-1 για να χάσει βάρος... καταστέλλοντας τεχνητά την όρεξή του χωρίς να έχει κάνει οποιεσδήποτε διατροφικές ή συμπεριφορικές αλλαγές που θα το βοηθούσαν μακροπρόθεσμα», σημειώνει.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις ερευνητών από το University College London, περίπου 1,6 εκατομμύρια ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν χρησιμοποιήσει αυτές τις ενέσεις τον τελευταίο χρόνο, κυρίως μέσω ιδιωτικών συνταγών και όχι από το δημόσιο σύστημα υγείας NHS.

Επιπλέον 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι λένε ότι θα ενδιαφέρονταν να χρησιμοποιήσουν «ενέσεις αδυνατίσματος» τον επόμενο χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι ένας στους 10 ενήλικες είτε τις έχει δοκιμάσει είτε θα ήθελε να τις δοκιμάσει.

Χρόνια φύση της παχυσαρκίας

Ο καθηγητής Naveed Sattar από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης δήλωσε ότι οι ενέσεις θα μπορούσαν να προσφέρουν πρόσθετα οφέλη για την υγεία, δρώντας γρήγορα για να μειώσουν το βάρος.

«Είναι πιθανό ότι η μείωση του σωματικού βάρους ακόμη και για δύο έως τρία χρόνια λόγω της βραχυπρόθεσμης χρήσης των ενέσεων θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιβράδυνση της βλάβης στις αρθρώσεις ή στην καρδιά και τα νεφρά. Θα χρειαστούν μεγαλύτερες και πιο μακροχρόνιες δοκιμές αποτελεσμάτων για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα.

Είναι σημαντικό ότι η συνεχής χρήση αυτών των φαρμάκων για τρία έως τέσσερα χρόνια επιτρέπει στους ανθρώπους να διατηρούν σημαντικά χαμηλότερο βάρος από ό,τι θα έκαναν διαφορετικά, ένα όφελος που δεν παρατηρείται συνήθως με την απώλεια βάρους που προκαλείται από τον τρόπο ζωής, όπου πολλοί ξαναπαίρνουν βάρος με την πάροδο του χρόνου.

