Ο Robbie Williams φοβάται ότι οι ενέσεις αδυνατίσματος σταδιακά «τον τυφλώνουν»

Την ανησυχία του για τις ενέσεις αδυνατίσματος αποκάλυψε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο οποίος μιλώντας στη Sun, δήλωσε ότι φοβάται πως του έχουν προκαλέσει δραματική επιδείνωση στην όραση, σε σημείο που δυσκολεύεται να δει ακόμη και πάνω στη σκηνή.

Ο 51χρονος τραγουδιστής σημείωσε πως τους τελευταίους μήνες η όρασή του έχει γίνει έντονα θολή και ότι πλέον δεν μπορεί να διακρίνει πρόσωπα κατά τη διάρκεια των συναυλιών του ούτε καν όταν, τραγουδάει από κοντά σε κάποιον θαυμαστή.

«Τους κοιτάζω και ζουν μια μοναδική στιγμή, ενώ εγώ δεν μπορώ καν να τους δω»

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι στις συναυλίες του, την ώρα που αντιμετωπίζει το κοινό σε στιγμές έντονης συγκίνησης, δυσκολεύεται πλέον να δει τα πρόσωπα όσων τον κοιτάζουν.

Στιγμιότυπο από τη φετινή συναυλία του Ρόμπι Ουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, όταν αφιέρωσε στη Χάιδω από τη Θεσσαλονίκη το «She’s the one»

Μιλώντας στη Sun, ο Ουίλιαμς εξήγησε ότι οι πρώτες ενδείξεις εμφανίστηκαν όταν παρακολούθησε έναν αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου και συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τους παίκτες, βλέποντάς τους απλώς ως «σχήματα στο γήπεδο». Αν και επισκέφθηκε οπτικό και του συνταγογραφήθηκαν νέα γυαλιά, δεν συνέδεσε αρχικά την επιδείνωση των συμπτωμάτων με τις ενέσεις αδυνατίσματος.

Η ανησυχία του Ουίλιαμς ήρθε λίγο μετά τη δημοσίευση αμερικανικής μελέτης που εξετάζει πιθανή σύνδεση φαρμάκων τύπου semaglutide (όπως Ozempic, Wegovy, Mounjaro) με μια σπάνια πάθηση του οπτικού νεύρου, που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης. Ο ίδιος τονίζει ότι θέλει να ενημερώσει το κοινό και να ζητήσει από όσους σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν ανάλογα σκευάσματα να «κάνουν την κατάλληλη έρευνα» πριν ξεκινήσουν.

Ο Ρόμπι Ουίλιαμς σε στιγμιότυπο από εμφάνισή του το 2013

«Με βοήθησε ψυχολογικά, αλλά ανησυχώ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρά το πρόβλημα στην όραση, ο Ουίλιαμς παραδέχεται ότι οι ενέσεις τον βοήθησαν σημαντικά στην ψυχική του υγεία, καθώς επί χρόνια πάλευε με πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση, προβλήματα αυτοεικόνας και «καταστροφικές» σκέψεις που σχετίζονταν με το βάρος του.

Δύο χρόνια νωρίτερα είχε δηλώσει ότι είχε χάσει σχεδόν 12 κιλά χάρη σε «κάτι σαν Ozempic(νέα γενιά φαρμάκων για την αντιμετώπιση του αυξημένου σωματικού βάρους)», ενώ έχει αλλάξει πλήρως τον τρόπο ζωής του με καθημερινή γυμναστική και ενδυνάμωση.

Τα σκευάσματα όπως Mounjaro, Ozempic και Wegovy προορίζονται αρχικά για τη θεραπεία του διαβήτη και της παχυσαρκίας. Δρουν μιμούμενα την ορμόνη GLP-1, η οποία ρυθμίζει το αίσθημα πείνας και κορεσμού και έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή ως «μαγικές» λύσεις γρήγορης απώλειας βάρους. Ωστόσο, επιστήμονες και ρυθμιστικές αρχές επισημαίνουν ότι η έρευνα για τις μακροπρόθεσμες παρενέργειες συνεχίζεται, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα όρασης.

Συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο στην Αθήνα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Διαβάστε επίσης