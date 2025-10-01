Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι πάσχει από Σύνδρομο Τourette - «Με τρομάζουν οι συναυλίες»

Ο Robbie Williams αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Tourette και παραδέχεται τον φόβο του για τις ζωντανές εμφανίσεις

Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι πάσχει από Σύνδρομο Τourette - «Με τρομάζουν οι συναυλίες»

O Ρόμπι Γουίλιαμς επί σκηνής

Ο διάσημος τραγουδιστής Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι δίνει μάχη με το Σύνδρομο Tourette, μια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί ανεξέλεγκτες κινήσεις ή ήχους. Παρά τους δεκάδες χιλιάδες θεατές που τον αποθεώνουν στις συναυλίες του, ο αγαπημένος ποπ σταρ -που επιστρέφει αύριο (2/10) στην Αθήνα με μία μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο στα πλαισια της περιοδείας του «Live 2025 Tour»- δήλωσε «τρομοκρατημένος» από τις εσωτερικές παρορμήσεις και τις έντονες σκέψεις που τον κατακλύζουν.

Ο 51χρονος καλλιτέχνης, που έχει διαγνωστεί επίσης με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ADHD) και έχει παλέψει με εθισμούς σε ναρκωτικά και αλκοόλ, αποκάλυψε στο νέο επεισόδιο του podcast «I'm ADHD! No You're Not» πως πρόσφατα έκανε τεστ για αυτισμό, το οποίο ήταν αρνητικό, αλλά έδειξε χαρακτηριστικά αυτισμού, όπως το άγχος όταν απομακρύνεται από το ασφαλές του περιβάλλον, δηλαδή το κρεβάτι του.

Παρά την πολυετή εμπειρία του σε παγκόσμιες περιοδείες, ο Ρόμπι Γουίλιαμς εξομολογήθηκε πως εξακολουθεί να νιώθει έντονο φόβο για τις ζωντανές εμφανίσεις. «Έχω μια πολύπλοκη σχέση με τις περιοδείες και τις ζωντανές εμφανίσεις», εξήγησε. «Ο κόσμος νομίζει πως είμαι ενθουσιασμένος, αλλά εγώ είμαι τρομοκρατημένος». Παρόλο που έχει μάθει να «κρύβει» τον φόβο του με επιδεικτικές κινήσεις και θάρρος, εσωτερικά νιώθει το αντίθετο.

«Μεταμφιέζομαι σαν να είμαι Ολυμπιονίκης στο να μεταμφιέζομαι, επειδή αυτό που κατάφερα να κάνω, εις βάρος μου επίσης, είναι να δείχνω γεμάτος θράσος, πομπώδης, αυτάρεσκος και να κάνω αυτές τις μεγαλοπρεπείς χειρονομίες, οι οποίες λειτούργησαν για μένα επειδή έβαλαν το πρόσωπό μου στην αφίσα και ο κόσμος εξακολουθεί να αγοράζει εισιτήρια. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι νιώθω το αντίθετο συνέχεια»

Το σύνδρομο Tourette, που κληρονομείται και χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτα τικ, έχει επηρεάσει και άλλους καλλιτέχνες, όπως ο Lewis Capaldi. Ο Γουίλιαμς περιγράφει τις σκέψεις του ως «εισβολείς» που δεν εκδηλώνονται φωναχτά, αλλά είναι τόσο έντονες που ούτε ο θόρυβος από το κοινό μπορεί να τις καλύψει.

«Περπατούσα προχθές στον δρόμο και κατάλαβα ότι αυτές οι παρεμβατικές σκέψεις είναι ουσιαστικά Tourette, απλά δεν βγαίνουν προς τα έξω». Η σύζυγός του, Aίντα προσπαθεί να τον καθησυχάσει, λέγοντάς του πόσο τυχερός είναι που καταφέρνει να παίξει σε μεγάλα στάδια, αλλά ο ίδιος νιώθει πάντα την ίδια αγωνία, όπως δήλωσε.

Ο δημοφιλής τραγουσιστής έχει διαγνωστεί με ADHD τρεις φορές, καθώς ξεχνά κάθε φορά ότι έχει τη διαταραχή. Παράλληλα, παραδέχεται πως στο παρελθόν κατανάλωνε φάρμακα που τον βοήθησαν προσωρινά, ενώ στη συνέχεια κατέληξε να τα καταναλώνει με επικίνδυνους τρόπους. Αν και η κατάσταση βελτιώνεται με τα χρόνια, συνεχίζει να αισθάνεται «άβολα στο σώμα του» και αναζητά τους λόγους πίσω από αυτή την αίσθηση, επιδεικνύοντας μια συνεχή προσπάθεια κατανόησης και αποδοχής της υγείας του.

Η συμμετοχή του στο δημοφιλές podcast «I'm ADHD! No You're Not» συμπίπτει με τον μήνα ευαισθητοποίησης για την ADHD, προσφέροντας μια σπάνια και ειλικρινή ματιά στα ψυχικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας από τους μεγαλύτερους σταρ της μουσικής βιομηχανίας.

