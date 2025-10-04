Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη

Ο τραγουδιστής έχει ιδιαίτερο δεσμό με την Τουρκία, λόγω της καταγωγής της συζύγου του, Άιντα Φιλντ, από τη γείτονα χώρα

Newsbomb

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη
EUROKINISSI.
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η συναυλία του Βρετανού performer, Ρόμπι Γουίλιαμς, που ήταν προγραμματισμένη για τις 7 Οκτωβρίου στο Atakoy Marina της Κωνσταντινούπολης, ακυρώθηκε έπειτα από κύμα αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα, με κατηγορίες ότι είναι «σιωνιστής».

Η διοργανώτρια εταιρεία ανέφερε ως λόγους της ακύρωσης τις δημόσιες αντιδράσεις και τους πιθανούς κινδύνους ασφαλείας.

Ο τραγουδιστής, που έχει ιδιαίτερο δεσμό με την Τουρκία λόγω της καταγωγής της συζύγου του, Άιντα Φιλντ, από τη γείτονα χώρα, δέχθηκε έντονη κριτική με επίκεντρο την εβραϊκή καταγωγή της οικογένειάς του και παλαιότερες τοποθετήσεις του.

Η κριτική επικεντρώθηκε κυρίως στη μητέρα της Φιλντ, Γκουέν, η οποία είναι εβραϊκής καταγωγής.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, που πριν από μερικές ημέρες έδωσε μία μοναδική συναυλία στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, είχε εξηγήσει σε παλαιότερη συναυλία του ότι, καθώς η γυναίκα του είναι Εβραία, τα παιδιά τους μεγαλώνουν στην εβραϊκή παράδοση κι εκείνος τηρεί ορισμένα οικογενειακά έθιμα από σεβασμό στην πολιτιστική τους κληρονομιά.

«Μεγαλώνω τα παιδιά μου ως Εβραίους και είμαι ευγνώμων προς τον εβραϊκό λαό. Η σύζυγός μου είναι Εβραία, επομένως και τα παιδιά μου. Μου αρέσει να διατηρώ κάποιες από τις παραδόσεις στην οικογένεια, απλώς από σεβασμό προς εσάς και προς την ιστορία τους», είχε αναφέρει ο Ρόμπι Γουίλιαμς το 2023, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Τελ Αβίβ.

Ο τραγουδιστής έχει επίσης ένα τατουάζ στον καρπό με την εβραϊκή λέξη simcha, που σημαίνει «χαρά».

Σε μήνυμα στο Instagram, ο Ρόμπι Γουίλιαμς θέλησε να απολογηθεί για την ακύρωση της συναυλίας.

«Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν θα μπορέσω να εμφανιστώ στην Κωνσταντινούπολη την επόμενη εβδομάδα. Οι τοπικές Αρχές ακύρωσαν τη συναυλία για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα ποτέ, είναι να θέσω σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαυμαστών μου. Η ασφάλεια και η προστασία τους είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου», έγραψε αρχικά.

«Ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι που θα παίζαμε στην Κωνσταντινούπολη για πρώτη φορά, και είχα επιλέξει σκόπιμα την πόλη αυτή ως τον τελευταίο σταθμό της περιοδείας μου. Η προοπτική να ολοκληρώσω αυτή την περιοδεία μπροστά στους Τούρκους θαυμαστές μου ήταν το όνειρό μου, δεδομένων των στενών δεσμών της οικογένειάς μου με αυτήν την πανέμορφη χώρα».

Λυπάμαι πραγματικά. Ανυπομονούσαμε τόσο γι’ αυτή τη συναυλία, αλλά η απόφαση για την ακύρωσή της ήταν πέρα από τον έλεγχό μας», επεσήμανε ακόμη.

robbie-williams-1.jpg

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Είδε σε live μετάδοση την απόπειρα διάρρηξης– Έφυγαν με άδεια χέρια οι δράστες

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Ζωής και Άδωνι: «Τιποτένιο πρόσωπο, ένα πολιτικό σκουλήκι» – «Βρίστε με ελεύθερα, χαίρομαι που σας χάλασα τα σχέδια»

22:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Εντυπωσιάζει ο Βόλος, «ανάσα» για ΟΦΗ, πριν τους… μεγάλους

22:42LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Δύο νεκροί από επιθέσεις που αποδίδονται σε αρκούδες

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Βόλος 2-5: Θριαμβευτικό πέρασμα με πεντάρα και… βασιλιάς του κάμπου

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Σάντσες: Μαχαίρωσαν τον πρώην «αστέρα» του NFL στην Ιντιάνα – Συνελήφθη ο ύποπτος

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ανήλικος προσπάθησε να κλέψει σακούλα με ψώνια από ηλικιωμένο

22:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Τσέλσι νίκησε τη Λίβερπουλ, στην κορυφή η Άρσεναλ

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Ντουέιν Τζόνσον: Ο λόγος που δέχτηκε αληθινές γροθιές στη νέα του ταινία

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Ο 25χρονος που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό έχει συλληφθεί 19 φορές- Βίντεο ντοκουμέντο

21:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Greek Basketball League: «Περίπατος» του Περιστερίου στην έδρα του Πανιώνιου

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Τραυματισμός κυνηγού από αγριογούρουνο - Πήγε να δει αν σκοτώθηκε και του επιτέθηκε

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί εξαιτίας της καταιγίδας Έιμι που πλήττει τη βορειοδυτική Γαλλία

21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών- Η προοπτική του καιρού για τις επόμενες μέρες

21:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Θριαμβευτική επιστροφή του Ηρακλή

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο που δείχνει το Παλιό Ρέθυμνο – Οι 7 φωτογραφίες που εντυπωσιάζουν

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Θα φέρουμε όλους τους ομήρους πίσω στην πατρίδα» - Η Χαμάς θα αφοπλιστεί

21:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Στο ντέρμπι χωρίς Πέλκα και Τσάλοφ οι Θεσσαλονικείς

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Αίγυπτος επιβεβαιώνει τις συνομιλίες Χαμάς – Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:39ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

22:42LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Ο 25χρονος που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό έχει συλληφθεί 19 φορές- Βίντεο ντοκουμέντο

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Σάντσες: Μαχαίρωσαν τον πρώην «αστέρα» του NFL στην Ιντιάνα – Συνελήφθη ο ύποπτος

18:17ΚΑΙΡΟΣ

Αγριεύει πάλι ο καιρός: Τι φέρνει το χαμηλό βαρομετρικό από Αδριατική - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Ζωής και Άδωνι: «Τιποτένιο πρόσωπο, ένα πολιτικό σκουλήκι» – «Βρίστε με ελεύθερα, χαίρομαι που σας χάλασα τα σχέδια»

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Θα φέρουμε όλους τους ομήρους πίσω στην πατρίδα» - Η Χαμάς θα αφοπλιστεί

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης Σπυριδούλας – Τα αναπάντητα ερωτήματα για το θάνατό της

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στη Γεωργία: Διαδηλωτές έσπασαν τα κιγκλιδώματα και εισέβαλαν στο Κοινοβούλιο - Βίντεο

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Διαχείριση πολυκατοικιών: Τι πρέπει να προσέχουν διαχειριστές, ιδιοκτήτες και ένοικοι

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου: Πλησιάζει η πρώτη Υπερπανσέληνος του έτους – Πότε θα φωτίσει τον ουρανό

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών- Η προοπτική του καιρού για τις επόμενες μέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ