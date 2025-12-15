Ο Μπεν Άφλεκ με την Τζένιφερ Λόπεζ και την Τζένιφερ Γκάρνερ σε κοινή έξοδο
Ο Μπεν Άφλεκ επανενώνεται αμήχανα με τις πρώην του Τζένιφερ Λόπεζ και Τζένιφερ Γκάρνερ στην σχολική θεατρική παράσταση των παιδιών τους
Ο Μπεν Άφλεκ εντοπίστηκε με τις δύο πρώην συζύγους του, Τζένιφερ Λόπεζ και Τζένιφερ Γκάρνερ, την Παρασκευή το βράδυ, καθώς τα παιδιά τους, η Σεραφίνα (κόρη Άφλεκ-Γκάρνερ) και η Εμμε (κόρη Λόπεζ), πρωταγωνιστούσαν μαζί σε μια θεατρική παράσταση.
Σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το Page Six, φαίνεται ο Άφλεκ και η ηθοποιός να μπαίνουν μαζί με τον γιο τους Σάμουελ, 13 ετών, σε ένα θέατρο στο Λος Άντζελες, ενώ η τραγουδίστρια φαίνεται να φτάνει ξεχωριστά.
Η Λόπεζ, 56 ετών, συνοδευόταν από τον μάνατζέρ της Μπένεϊ Μεδίνα και τη μητέρα της Γκουανταλούπε, και απαθανατίστηκε να συνομιλεί με άλλους γονείς και παιδιά.
Φαίνεται ότι δεν είχε επαφή με τον Άφλεκ ή με τη Γκάρνερ τουλάχιστον όχι έξω από το θέατρο.
Κάποια στιγμή, η Λόπεζ και ο Άφλεκ, 53 ετών, ήταν στο οπτικό τους πεδίο, αλλά εκείνος είχε την πλάτη του προς αυτή καθώς μιλούσαν σε ξεχωριστές ομάδες.
Ο Σάμουελ όμως βρήκε χρόνο να μιλήσει με τη Λόπεζ, καθώς οι δύο τους φαίνονταν να χαμογελούν και να γελούν έξω από το θέατρο.
Μετά το διαζύγιο του Άφλεκ από τη Γκάρνερ, επανασυνδέθηκε με τη Λόπεζ το 2021, με την οποία είχε αρραβωνιαστεί προηγουμένως το 2002.
Μέχρι τον Ιούλιο του 2022, παντρεύτηκαν και κατάφεραν να ενώσουν τις οικογένειές τους. Η Λόπεζ έχει δύο δίδυμα 17 ετών, την Εμμε και τον Μαξ, από τον πρώην σύζυγό της Μαρκ Άντονι.
Τον Μάιο του 2024, κυκλοφόρησαν φήμες ότι ζούσαν ξεχωριστά και οι φήμες για διαζύγιο άρχισαν να πληθαίνουν. Η Λόπεζ κατέθεσε επίσημα αίτηση διαζυγίου στις 20 Αυγούστου 2024, μετά από δύο χρόνια γάμου.
Τον Μάρτιο, το Page Six αποκάλυψε ότι η Λόπεζ ήταν «οργισμένη» για τις τρυφερές φωτογραφίες του Άφλεκ με τη Γκάρνερ. Μια πηγή ανέφερε ότι η χορεύτρια «δεν ήταν χαρούμενη που έβλεπε συνεχώς φωτογραφίες» τους και ότι αυτές ήταν «άλατι στην πληγή».
Τον ίδιο μήνα, μια άλλη πηγή αποκάλυψε ότι ο Άφλεκ «θα ήθελε μια ακόμα ευκαιρία» με τη Γκάρνερ, παρόλο που εκείνη βρίσκεται σε σχέση με τον Τζον Μίλερ με διακοπές και επανενώσεις.