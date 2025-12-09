Ξεσπάει ο πρώην σύζυγος της Tζένιφερ Λόπεζ: «Με απατούσε με τον Diddy...»

Συνεχίζεται η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στη Τζένιφερ Λόπεζ και τον 51χρονο πρώην σύζυγό της Οτζάνι Νόα, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της σταρ ότι «δεν είχε αγαπηθεί ποτέ» από κανέναν. Ο πρώην σύντροφός της απάντησε οτι εκείνη φέρει την αποκλειστική ευθύνη γι'αυτό, καθώς η 56χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια είναι εκείνη που δεν μπορούσε να παραμείνει πιστη.

Στα τελευταία του σχόλια, που έκανε μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησης στο Instagram τη Δευτέρα (8/12), μίλησε για τη δικαστική υπόθεση των αρχών της δεκαετίας του 2000, στην οποία η Τζένιφερ και η μητέρα της τον μήνυσαν για τα σχέδια να δημοσιεύσει ένα βίντεο με ερωτικές σκηνές του ζευγαριού - το οποίο επέμεινε ότι δεν υπήρχε.

Ο Οτζάνι δήλωσε ότι επρόκειτο να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του - όχι για την διάσημη πρώην του- στο οποίο θα χρησιμοποιούσε οικιακά βίντεο του ζευγαριού και είπε ότι όταν η ποπ σταρ το ανακάλυψε αυτό, τον κατηγόρησε ότι θα κυκλοφορούσε ροζ βίντεο, καταθέτοντας έτσι αγωγή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από μια δικαστική απόφαση του 2001, στην οποία η Τζένιφερ μήνυσε τον Σουγκ Νάιτ και προσπάθησε να εξασφαλίσει περιοριστικά μέτρα για την αγορά και την απειλή να δημοσιεύσει μια ταινία σεξουαλικού περιεχομένου στην οποία την απεικονίζει, ενώ επανέλαβε επίσης τους ισχυρισμούς ότι τoν απάτησε με τον Diddy.

H JLO με τον πρώην σύζυγό της Οτζάνι Νόα

Η Τζένιφερ και ο Οτζάνι παντρεύτηκαν ένα χρόνο αφότου γνωρίστηκαν στο κουβανέζικο εστιατόριο της Γκλόρια Εστεφάν στο Μαϊάμι Μπιτς, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Blood And Wine», και παντρεύτηκαν το 1997, προτού χωρίσουν μόλις 11 μήνες αργότερα.

Το 2009, ένας δικαστής απαγόρευσε την κυκλοφορία του ιδιωτικού υλικού του σταρ - το οποίο ο Οτζάνι επέμεινε ότι δεν ήταν σεξουαλικό και θα έπρεπε να επιτραπεί να δημοσιευτεί για το ντοκιμαντέρ του. Ο δικαστής Τζέιμς Τσάλφαντ εμπόδισε τον Οτζάνι να διανείμει το υλικό της σταρ, λέγοντας: «Δεν επιτρέπεται να το δημοσιεύσει για κανέναν λόγο», είπε. «Οπουδήποτε, οποτεδήποτε, ούτως ή άλλως... χωρίς περαιτέρω δικαστική εντολή. Αν το κάνει, θα πάει φυλακή».

Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Oτζάνι έγραψε: «Το 2009, δούλευα πάνω σε ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο στη ζωή μου, τα πρώτα μου χρόνια στην Κούβα, τις μάχες μου. Την απόδρασή μου με μια σχεδία. Την άφιξη στις ΗΠΑ. Το ξεκίνημα μιας νέας ζωής, τον αγώνα σε μια νέα χώρα...».

«Πώς γνώρισα την JLO και την ερωτεύτηκα. Ο αρραβώνας. Ο γάμος. Το διαζύγιο. Η ζωή μετά το διαζύγιο. Και η συνέχιση της ζωής μου. Ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο σε εμένα. Σκόπευα να χρησιμοποιήσω μερικά από τα οικιακά μου βίντεο, πλάνα όπως την ημέρα του αρραβώνα...».

«Το ταξίδι στην Κούβα πριν από τον γάμο, μέρος του γάμου στο Μαϊάμι. Ο μήνας του μέλιτος. Η ζωή μου μετά το διαζύγιο. Είναι βασικά βίντεο στο σπίτι (χωρίς ροζ βίντεο) επειδή δεν υπάρχει καμία κασέτα σεξ μεταξύ μας... Η JLO το ανακάλυψε και με μήνυσε. Ισχυρίζεται ότι "σκόπευα να της καταστρέψω τη ζωή, ότι σκόπευα να καταστρέψω την καριέρα της" κ.λπ. Ανόητες κατηγορίες. Ψευδείς δηλώσεις...».

«Το ντοκιμαντέρ δεν είχε ολοκληρωθεί. Ήταν όλα ψευδή, κατασκευασμένοι ισχυρισμοί, ψευδείς κατηγορίες, κακόβουλες εναντίον μου. Ανόητοι ισχυρισμοί και ψέματα».

Ο Sean "Diddy" Combs ποζάρει κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards στο Prudential Center στο Νιούαρκ Invision/Evan Agostin

Και συνέχισε: «Ισχυρίστηκε ότι είχα τοποθετήσει κάμερες καταγραφής γύρω από το σπίτι με σκοπό να "καταγράψουμε τον εαυτό μας να κάνει σεξ", κάτι που δεν ήταν αληθινό, αλλά πολύ επιζήμιο. Ήμουν πολύ θυμωμένος, πολύ αναστατωμένος... Κάθε φορά που πηγαίναμε στο δικαστήριο, μπορούσα να δω ότι προσπαθούσαν να με βλάψουν, να βλάψουν το όνομά μου. Και την περσόνα μου με όλους αυτούς τους ψευδείς ισχυρισμούς...».

Στη συνέχεια, ο Oτζάνι αναφέρθηκε στη δικαστική υπόθεση του φυλακισμένου P Diddy και στα διαβόητα «Freak Off πάρτι» - ένα όνομα για τις σεξουαλικές συνευρέσεις υπό την επήρεια ναρκωτικών που διοργάνωνε ο ράπερ. Ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι οποιαδήποτε απόδειξη για ροζ βίντεο από την JLO, η οποία έβγαινε με τον Diddy από το 1999 έως το 2000, θα προερχόταν από αυτή την περίοδο της ζωής της - κάτι που ισχυρίστηκε ότι επιβεβαίωσε με την απόδειξη μιας δικαστικής υπόθεσης μεταξύ της ίδιας και του Σουγκ Νάιτ.

Ο Σουγκ, αντίπαλος του Diddy, κατηγορείται στην κατάθεση της Jennifer ότι αγόρασε μια ταινία σεξ την οποία η Jennifer δηλώνει ότι δεν θυμάται να έχει γυρίσει. Κοινοποίησε επίσης εικόνες από άρθρο εφημερίδας που ισχυριζόταν ότι οι κασέτες επρόκειτο να διαρρεύσουν.

Η ανάρτησή του στο Instagram συνέχιζε: «Τα πάρτι freak off κ.λπ. Καθώς η υπόθεση Diddy προχωρούσε, κάποιοι εμφανίστηκαν κάνοντας ισχυρισμούς για μια υπάρχουσα κασέτα σεξουαλικού περιεχομένου της (JLO) που χρονολογείται από το 2001. Με απατούσε με τον Diddy... Χωρίσαμε το '99, σχεδόν το 2000 και εκείνη συνέχισε να βγαίνει με τον Diddy. Οπότε προφανώς υπάρχει μια βιντεοκασέτα σεξουαλικού περιεχομένου της JLO από το 2001. Υπάρχει ακόμη και μια υπόθεση JLO εναντίον Σουγκ Νάιτ σχετικά με ισχυρισμούς για βιντεοκασέτες σεξουαλικού περιεχομένου...».

Και συνεχίζει: «Υπάρχουν ακόμη και δημοσιεύσεις σε εφημερίδες/περιοδικά για τις κασέτες sex της JLO. Έτσι, για σχεδόν 5 χρόνια έβλαψε το όνομά μου, την περσόνα μου, κάνοντας ψευδείς και κακόβουλες ανοησίες εναντίον μου. Με κατηγόρησε για αδίκημα, προσπάθησε ακόμη και να με βάλει στη φυλακή. Δείχνει ποια πραγματικά είναι».

Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει δηλώσει οτι ο Οτζάνι δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει στα απίστευτα επίπεδα επιτυχίας και πλούτου της. «Αυτή το εγχείρημα είναι πιο δύσκολο για τις γυναίκες που τα πάνε καλύτερα από τους άνδρες, επειδή οι άνδρες μεγαλώνουν για να είναι οι υποστηρικτές...».

«Εξακολουθούμε να ζούμε με αυτές τις ευαισθησίες. Είναι δύσκολο για μένα επειδή οι άντρες που με ελκύουν, για κάποιο λόγο, δεν έχουν πατήσει στα πόδια τους. Ακόμα και ο σύζυγός μου, νιώθω, ότι έχει πολλές δυνατότητες, αλλά δεν είναι στο σημείο που... Εννοώ, παρόλο που έχει πολλές επαφές, παρόλο που κάνει τη δική του δουλειά, ανοίγοντας ένα κλαμπ και ένα εστιατόριο εδώ, όποια επιχείρηση κι αν κάνει, δεν θα βγάλει τόσα χρήματα όσο εγώ. Αυτό είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ζήσει, κάτι που είναι δύσκολο για κάποιον σαν αυτόν».

«Ο άντρας που έχω παντρευτεί είναι Λατίνος και αυτοί, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τύπο άντρα, είναι πολύ μάτσο. Πάντα αστειεύομαι μαζί του, επειδή μου λέει, "Φαίνονται όλα μέσα από αυτό το φόρεμα!" ή "Θα υπάρχει ερωτική σκηνή στην επόμενη ταινία; Είσαι η γυναίκα μου. Δεν θέλω κανείς να σε σκέφτεται έτσι".» Η Τζένιφερ πρόσθεσε ότι αν ρωτούσε τον σύζυγό της αν θα προτιμούσε να μείνει σπίτι και να «πλένει πιάτα» αντί να βγάζει υπέρογκα ποσά χρημάτων, θα το έκανε.

