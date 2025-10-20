Ξεσπά ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ: «Είσαι άπιστη, μην το παίζεις θύμα»

Ο πρώτος σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, Οτζάνι Νόα την κατηγορεί για απιστία και ξεσπάει «Εσύ είσαι το πρόβλημα»

Ξεσπά ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ: «Είσαι άπιστη, μην το παίζεις θύμα»

Η Τζένιφερ Λόπεζ / AP

Το παρελθόν της Τζένιφερ Λόπεζ, επέστρεψε για να τη στοιχειώσει. Ο πρώην σύζυγος της ποπ σταρ, Oτζάνι Νόα, εξαπέλυσε μια έντονη επίθεση εναντίον της 56χρονης τραγουδίστριας το Σάββατο στο Instagram, κατηγορώντας την ότι τον απάτησε.

Ο Νόα, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την JLo για λιγότερο από ένα χρόνο τη δεκαετία του '90, της επιτέθηκε σε απάντηση στην πρόσφατη δήλωση της στο "The Howard Stern Show" ότι δεν την αγάπησαν ποτέ επειδή οι πρώην της ήταν «ανίκανοι». «Σταμάτα να μας υποτιμάς. Σταμάτα να με υποτιμάς και να το παίζεις θύμα, ξεκίνησε το μήνυμά του ο 51χρονος Nόα. «Το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς. Δεν είμαι εγώ. Το πρόβλημα είσαι εσύ. Εσύ είσαι αυτή που δεν μπορούσε να περιορίσεις τις ορέξεις σου»

«Έχεις «αγαπηθεί μερικές φορές», συνέχισε. «Έχεις παντρευτεί 4 φορές. Και έχεις κάνει αμέτρητες σχέσεις ενδιάμεσα. Είχες καλές σχέσεις... Εγώ για παράδειγμα.»

Ο Nόα, πρώην σερβιτόρος, επέμεινε ότι «ήταν ερωτευμένος» με την ηθοποιό και τραγουδίστρια και ισχυρίστηκε ότι «μετακόμισε εκτός πολιτείας» για να την στηρίξει, να την προστατεύσει και να την φροντίσει. «Είμαι ένας καταπληκτικός, στοργικός άνθρωπος, ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ειλικρινής, πιστός σε σένα, ποτέ δεν σου είπα ψέματα, ποτέ δεν φέρθηκα άσχημα, ποτέ δεν σε απάτησα», είπε ο Nόα «Ήμουν καλός μαζί σου. Είμαι πολύ καλός [άνθρωπος] για σένα».

noa.jpg

Ο Οτζάνι Νόα με τη Τζένιφερ Λόπεζ

«Αλλά εσύ διάλεξες τη φήμη και την περιουσία απομακρύνοντας τη σχέση μας», έγραψε για τη Λόπεζ «Αποφάσισες να πεις ψέματα, να με απατήσεις και παρόλο που έμεινα, προσπάθησα ακόμη και να κρατήσω τον γάμο ζωντανό. Με παρακάλεσες να κρατήσω τον γάμο άθικτο για να αποφύγω την κακή δημοσιότητα να νοιάζεται περισσότερο για εσένα».

Ο Νόα κατηγόρησε επίσης την τραγουδίστρια του «Let’s Get Loud» ότι επέλεξε «τη γρήγορη οδό» της καριέρας και της φήμης της αντί να νοιάζεται για τον ίδιο και τη σχέση τους. «Ήθελες να συνεχίσεις να απατάς και να λες ψέματα. Δεν μπορούσα να μείνω άλλο και να αντιμετωπίζω τα συνεχή ψέματα», είπε ο Νόα. «Γι' αυτό σε άφησα. Γι' αυτό σε χώρισα». «Πες την αλήθεια για μια φορά», πρόσθεσε. «Κάνε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι εσύ είσαι το πρόβλημα. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου».

Η Λόπεζ γνώρισε το Νόα το 1996 στο εστιατόριο Gloria Estefan στο Μαϊάμι. Παντρεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 1997 και πήραν διαζύγιο 11 μήνες αργότερα. Πέρυσι, ενώ μιλούσε για το διαζύγιο της με τον Μπεν Άφλεκ σε μια συνέντευξη στην Daily Mail, ο Νόα επέμεινε ότι «δεν έχει κακά συναισθήματα» για την πρώην σύζυγό της «Θα ήμουν πάντα φίλος της. Συμπαθώ και τους δύο γιατί το διαζύγιο είναι δύσκολο», είπε.

Μετά το Νόα, η Λόπεζ ήταν παντρεμένη με τον Κρις Τζαντ από το 2001 έως το 2002 και με τον Μαρκ Άντονι από το 2004 έως το 2011. Ο Άντονι, 57 ετών, είναι ο πατέρας των 17χρονων διδύμων της, Μαξ και Έμ. Παντρεύτηκε τον Άφλεκ, 53 ετών, το 2022, δύο δεκαετίες αφότου τερμάτισαν τον πρώτο τους αρραβώνα το 2004.

jennifer-lopez.jpg

Η Λόπεζ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Άφλεκ τον Αύγουστο του 2024 και ολοκλήρωσαν το διαζύγιο τον Ιανουάριο του 2025. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εμφάνισής της στο "The Howard Stern Show", η Λόπεζ απάντησε "όχι" όταν ρωτήθηκε αν έχει αγαπηθεί ποτέ πραγματικά.

"Αυτό που έμαθα δεν είναι ότι δεν είμαι αξιαγάπητη - είναι ότι δεν είναι ικανοί. ... Δεν το έχουν μέσα τους", δήλωσε η ηθοποιός του "Hustlers". "Και μου έδωσαν αυτό που είχαν", συνέχισε. «Μου τα έδιναν όλα, κάθε φορά. Όλα τα δαχτυλίδια, όλα τα πράγματα που θα μπορούσα ποτέ να επιθυμήσω. Τα σπίτια, τα δαχτυλίδια, τον γάμο. Όλα αυτά. Αλλά...» Η Λόπεζ παραδέχτηκε επίσης ότι «δεν αγαπούσα τον εαυτό μου» μερικές φορές.

