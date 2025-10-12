Επανασύνδεση Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ; - Η αλήθεια για τη σχέση τους

H Jennifer Lopez και ο Ben Affleck παρευρίσκονται σε ειδική προβολή της ταινίας "Kiss of the Spider Woman" στο The Shed, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη

Μετά την πρόσφατη συνάντησή τους στην πρεμιέρα της ταινίας "Kiss of the Spider Woman" στη Νέα Υόρκη, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ, φούντωσαν τη φαντασία των θαυμαστώων τους που ανέπτυξαν αμέσως σενάρια επανασύνδεσης...

Όμως σύμφωνα με το PEOPLE που επικαλείται πηγή, η αναζωπύρωση ενός ειδυλλίου μεταξύ της 56χρονης τραγουδίστριας και του 53χρονου ηθοποιού, δεν είναι στα σκαριά, λέγοντας πως: «Η Τζένιφερ τα πάει καλά. Έχει επικεντρωθεί σε πράγματα που την κάνουν ευτυχισμένη - οικογένεια και δουλειά ».

«Πάντα απολάμβανε να δουλεύει με τον Μπεν, αυτό δεν έχει αλλάξει», εξηγεί περαιτέρω η πηγή και ξεκαθαρίζει: « Δεν υπάρχει καμία ρομαντική επανένωση με τον Μπεν. Βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Συνεχίζουν να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Είναι και οι δύο περήφανοι για όσα κατάφεραν μαζί»,.

Ο Άφλεκ και η Λόπεζ γνωρίστηκαν το 2002 και άρχισαν να βγαίνουν. Αφού τερμάτισαν τον αρραβώνα τους το 2004, και οι δύο επιδίωξαν άλλες σχέσεις και δημιούργησαν τις δικές τους οικογένειες.

Η Λόπεζ ήταν παντρεμένη με τον Marc Anthony από το 2004 έως το 2014 και απέκτησαν τα δίδυμα Max και Emme. Ο σταρ του "The Accountant 2" , εν τω μεταξύ, ήταν παντρεμένος με τηνΤζένιφερ Γκάρνερ από το 2005 έως το 2018 και έχουν μαζί τρία παιδιά: τη Violet, τη Seraphina και τον Samuel.

Η Λόπεζ και ο Άφλεκ αναζωπύρωσαν τον έρωτά τους το 2021. Παντρεύτηκαν το 2022 και χώρισαν δύο χρόνια αργότερα με τη Λόπεζ να είναι εκείνη που υπέβαλε αίτηση διαζυγίου.

Στο επερχόμενο μιούζικαλ της Λατίνας σταρ, με τίτλο «Kiss of the Spider Woman» , ο Άφλεκ είναι εκτελεστικός παραγωγός.

Στην πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη, ο Άφλεκ είπε στην Λόπεζ ότι είναι «απίστευτη» και επαίνεσε τον σκηνοθέτη Μπιλ Κόντον για την «καταπληκτική δουλειά» που έκανε στην ταινία.

Σε πρόσφατη εκπομπή του CBS News Sunday Morning , καθώς θυμήθηκε την περίοδο που εργαζόταν στην ταινία, ενώ αντιμετώπιζε μια ταραχώδη περίοδο με τον Άφλεκ στην προσωπική της ζωή, η Λόπεζ είχε εξομολογηθεί: «Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Κάθε στιγμή στο σετ, κάθε στιγμή που έπαιζα αυτόν τον ρόλο, ήμουν τόσο χαρούμενη, και μετά, πίσω στο σπίτι, ήταν σαν να μην ήταν και τόσο ωραία. Και ήταν απλώς σαν, ω, ξέρετε, "Πώς να το συμβιβάσω αυτό;"»