Τζένιφερ Λόπεζ: Η στιγμή που την έκανε να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της ως μητέρα

Η Τζένιφερ Λόπεζ «άνοιξε την καρδιά» της και αποκάλυψε μια βαθιά προσωπική στιγμή που τη βοήθησε να επαναπροσδιορίσει τη μητρότητα — μια ειλικρινή συζήτηση με τα δίδυμά της, Μαξ και Εμ, που της έδειξε πως, παρά τη δόξα και την καριέρα, το μόνο που ζητούσαν ήταν… εκείνη.

Η 56χρονη σταρ, μιλώντας στην εκπομπή «The Howard Stern Show», αποκάλυψε ότι τα παιδιά της την «αντιμετώπισαν» κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν για πρώτη φορά μετά από χρόνια είχε τη δυνατότητα να μείνει στο σπίτι.

Η Τζένιφερ Λόπεζ / AP

«Μου είπαν: “Δεν είσαι μια κανονική μαμά. Δεν είσαι εδώ κάθε μέρα. Δεν μας πας σχολείο όπως οι άλλες μαμάδες”», θυμάται η Λόπεζ, τονίζοντας ότι τότε τα παιδιά της ήταν περίπου 10 ετών.

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε πόσο πολύ την είχαν ανάγκη. «Μέχρι τότε δούλευα ασταμάτητα. Ήμουν σε υπερταχύτητα, προσπαθώντας να κάνω τα πάντα μόνη μου μετά το διαζύγιο με τον Μαρκ Άντονι», εξήγησε.

Η Τζένιφερ Λόπεζ με τα παιδιά της, Μαξ και Eμ / AP

Η περίοδος της καραντίνας όμως λειτούργησε σαν “wake-up call” για την ίδια: «Κατάλαβα ότι δεν αρκεί να τους προσφέρω μια υπέροχη ζωή. Έπρεπε να είμαι παρούσα — εκεί, κάθε μέρα».

Η 56χρονη σταρ παραδέχτηκε πως από τότε έμαθε να λέει «όχι» σε ορισμένα επαγγελματικά πρότζεκτ για να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά της, και πλέον απολαμβάνει «την καλύτερη σχέση» με τα παιδιά της.

Jennifer Lopez details harsh conversation with kids that changed her parenting style https://t.co/uYVqWGpsEu pic.twitter.com/zVmv2FiI2K — Page Six (@PageSix) October 15, 2025

Η Τζένιφερ Λόπεζ απέκτησε τα δίδυμά της το 2008, κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Μαρκ Άντονι, με τον οποίο χώρισε το 2011, ύστερα από επτά χρόνια έγγαμου βίου.

Παρά τις δυσκολίες, η Τζένιφερ Λόπεζ τονίζει ότι σήμερα νιώθει πιο ισορροπημένη από ποτέ: «Δεν χρειάζονται τη σταρ. Χρειάζονται τη μαμά τους. Και αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο».

