Τζένιφερ Λόπεζ: Η στιγμή που την έκανε να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της ως μητέρα

Η σχέση με τα παιδιά της και η κομβική συζήτηση που στάθηκε αφορμή να αναθεωρήσει τον ρόλο της ως μητέρα

Επιμέλεια - Ανθή Κουρεντζή

Τζένιφερ Λόπεζ: Η στιγμή που την έκανε να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της ως μητέρα

Η Τζένιφερ Λόπεζ

AP
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Τζένιφερ Λόπεζ «άνοιξε την καρδιά» της και αποκάλυψε μια βαθιά προσωπική στιγμή που τη βοήθησε να επαναπροσδιορίσει τη μητρότητα — μια ειλικρινή συζήτηση με τα δίδυμά της, Μαξ και Εμ, που της έδειξε πως, παρά τη δόξα και την καριέρα, το μόνο που ζητούσαν ήταν… εκείνη.

Η 56χρονη σταρ, μιλώντας στην εκπομπή «The Howard Stern Show», αποκάλυψε ότι τα παιδιά της την «αντιμετώπισαν» κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν για πρώτη φορά μετά από χρόνια είχε τη δυνατότητα να μείνει στο σπίτι.

λόπεζ

Η Τζένιφερ Λόπεζ / AP

«Μου είπαν: “Δεν είσαι μια κανονική μαμά. Δεν είσαι εδώ κάθε μέρα. Δεν μας πας σχολείο όπως οι άλλες μαμάδες”», θυμάται η Λόπεζ, τονίζοντας ότι τότε τα παιδιά της ήταν περίπου 10 ετών.

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε πόσο πολύ την είχαν ανάγκη. «Μέχρι τότε δούλευα ασταμάτητα. Ήμουν σε υπερταχύτητα, προσπαθώντας να κάνω τα πάντα μόνη μου μετά το διαζύγιο με τον Μαρκ Άντονι», εξήγησε.

λόπεζ

Η Τζένιφερ Λόπεζ με τα παιδιά της, Μαξ και Eμ / AP

Η περίοδος της καραντίνας όμως λειτούργησε σαν “wake-up call” για την ίδια: «Κατάλαβα ότι δεν αρκεί να τους προσφέρω μια υπέροχη ζωή. Έπρεπε να είμαι παρούσα — εκεί, κάθε μέρα».

Η 56χρονη σταρ παραδέχτηκε πως από τότε έμαθε να λέει «όχι» σε ορισμένα επαγγελματικά πρότζεκτ για να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά της, και πλέον απολαμβάνει «την καλύτερη σχέση» με τα παιδιά της.

Η Τζένιφερ Λόπεζ απέκτησε τα δίδυμά της το 2008, κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Μαρκ Άντονι, με τον οποίο χώρισε το 2011, ύστερα από επτά χρόνια έγγαμου βίου.

Παρά τις δυσκολίες, η Τζένιφερ Λόπεζ τονίζει ότι σήμερα νιώθει πιο ισορροπημένη από ποτέ: «Δεν χρειάζονται τη σταρ. Χρειάζονται τη μαμά τους. Και αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:38ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Λάρισας: Νέο ιατρικό λάθος σε καρκινοπαθή

15:35LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας - Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μία κόντρα που κρατά χρόνια – Πώς αναζωπυρώθηκε τις τελευταίες ημέρες

15:33ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Στις 19 Νοεμβρίου ξεκινά η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ - 37 κατηγορούμενοι

15:30LIFESTYLE

Εξομολόγηση ψυχής από την Τζένιφερ Λόπεζ: Η στιγμή που την έκανε να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της ως μητέρα

15:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν επαληθεύονται οι πληροφορίες για παραίτηση Τσιάρα

15:21ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Ενκελέιντα - Ο σύζυγος την καταδίωκε από ζήλια

15:21ΕΛΛΑΔΑ

«Προσοχή μπλόκο, σταματάνε ό,τι κινείται»: Πώς λειτουργούσαν τα «αντιραντάρ» γκρουπ στα social βραχυκυκλώνοντας την Τροχαία - Ο «Pit» και ο «Saint» κινούσαν τα νήματα

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Ορκωμοσία πρωτοετών δοκίμων στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Εικόνες και βίντεο

15:00WHAT THE FACT

Επτά σοβαροί λόγοι για να ανοίγετε τα παράθυρά σας κάθε μέρα ακόμη και όταν έξω έχει παγωνιά

14:57ΕΛΛΑΔΑ

«Το επιχείρημα της Κρίσης»: Η μαθηματική εξίσωση που προβλέπει το τέλος της ανθρωπότητας

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Η σκιά του Σινουάρ πάνω από τη Χαμάς έναν χρόνο μετά - Νέα φωτογραφία από την «τυχαία απώλειά» του

14:50ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Προτείνει τα 16 ως κατώτατη ηλικία για την πρόσβαση σε social media και εργαλεία AI

14:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ευχάριστα για Λουτσέσκου - Έτοιμοι Πέλκας, Τσάλοφ, το παλεύει ο Ζίβκοβιτς

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: «Απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται τα τρόφιμα ως όπλο σε πολέμους»

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Κρεμλίδου: Στο εδώλιο υπόθεση revenge porn - Αστυνομικός δημοσίευσε γυμνές φωτογραφίες της

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία: Νεκρός σε τροχαίο κοντά στο «ΓΝΑ 251» μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ξυλοκόπησαν 16χρονο σε σχολείο

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ρούντι Γιάνγκμπλαντ: Συνελήφθη στο Τέξας για επίθεση σε μέλος της οικογένειάς του, έναν χρόνο μετά την φυλάκιση του στην Κυψέλη

14:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Πληροφορίες για γυναίκα που μετέφερε τον συνεργό της δολοφονίας στην Καλαμάτα

14:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

“Pogi Challenge”: Το HUAWEI WATCH GT 6 δείχνει τα δόντια του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «καλοκαίρι του Άη Δημήτρη» - Θα φτάσει στους 30 η θερμοκρασία

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία: Νεκρός σε τροχαίο κοντά στο «ΓΝΑ 251» μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας

15:21ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Ενκελέιντα - Ο σύζυγος την καταδίωκε από ζήλια

14:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Πληροφορίες για γυναίκα που μετέφερε τον συνεργό της δολοφονίας στην Καλαμάτα

13:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για 6 περιοχές - Καταιγίδες και θύελλες σε λίγες ώρες

15:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν επαληθεύονται οι πληροφορίες για παραίτηση Τσιάρα

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Καρβέλης: Νεκρός σε τροχαίο το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Σκοτώθηκε ενώ πήγαινε για κυνήγι

15:21ΕΛΛΑΔΑ

«Προσοχή μπλόκο, σταματάνε ό,τι κινείται»: Πώς λειτουργούσαν τα «αντιραντάρ» γκρουπ στα social βραχυκυκλώνοντας την Τροχαία - Ο «Pit» και ο «Saint» κινούσαν τα νήματα

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Κρεμλίδου: Στο εδώλιο υπόθεση revenge porn - Αστυνομικός δημοσίευσε γυμνές φωτογραφίες της

07:15ΥΓΕΙΑ

Ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους: Πιο κοντά από ποτέ οι επιστήμονες σε εμβόλιο που σταματά τον καρκίνο και τις μεταστάσεις

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το 13ωρο

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Πλαστικός χειρουργός: «Ήταν τόσο επιθετική που τρόμαξα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας για την 43χρονη οδηγό

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση: Το υποβρύχιο Titan «ανατινάχθηκε» λόγω της ελαττωματικής κατασκευής του

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κηφισίας: Η στιγμή που αυτοκίνητο έπεσε στην τζαμαρία υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ

22:00WHAT THE FACT

Το μυστικό που κρύβει η «πόλη κάτω από τον πάγο» - Μυστική βάση κάτω από τους παγετώνες της Γροιλανδίας εντόπισαν επιστήμονες της NASA

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ